30 июня в королевских ботанических садах состоялась церемония награждения премии WellChild Awards, которую посетил принц Гарри. WellChild – благотворительная организация, покровителем которой является герцог Сассекский. Она помогает тяжелобольным детям и молодежи.
К слову Могло бы быть 60 лет: Диана – та, которая никого не оставила равнодушным
Принц Гарри рассказал о дочери
Сначала мужчина встретился с победителями премии, а позже пообщался с Эдом Шираном, который также был особым гостем церемонии. Принц Гарри рассказал артисту, что иметь двоих детей – очень напоминает ему жонглирование.
Герцог также поделился, что маленькая Лилибет Диана имеет спокойный характер и назвал ее "замечательной". Она вовсе не создает проблем для звездных родителей.
Нам повезло. Она очень спокойна и выглядит просто довольной, пока Арчи носится вокруг как сумасшедший,
– сказал Гарри.
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями: что известно
- 4 июня у супругов родилась девочка – Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Виндзор. О пополнении в семье родители сообщили через два дня. Им была очень важна конфиденциальность. Новорожденная девочка заняла восьмое место в очереди на британский престол, после ее брата Арчи Маунтбеттена-Виндзора.
- Почти все члены королевской семьи поздравили супругов в социальных сетях. С публичным комментарием выступили принц Чарльз и Кейт Миддлтон.
- Елизавета II первой узнала о рождении правнучки. Принц Гарри и Меган присылали ей фотографии Лилибет. Герцоги Кембриджские взамен прислали девочке подарок.
- Имя новорожденной дочери вызвало немало споров в прессе и сети. Некоторые эксперты отмечали, что королева обидится, что ее особое прозвище теперь носит правнучка. И друг принца Гарри заверил, что он просил у бабушки благословение перед тем, как дать девочке имя. Из-за скандальных статей Меган и Гарри очень возмущены.