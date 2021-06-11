Рівно тиждень тому принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками вдруге – у них народилась донечка Лілібет. На зустрічі з першою леді США з публічним коментарем щодо крихітки виступила Кейт Міддлтон.
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Кейт Міддлтон про доньку принца Гаррі
Герцогиня Кембриджська саме відповідала на запитання журналістів. Вона зізналась, що з нетерпінням чекає зустрічі з Лілібет.
Я бажаю їй всього найкращого. З нетерпінням чекаю можливості її побачити. Ми ще її не бачили, сподіваємося, що незабаром у нас буде можливість познайомитися з нею. Не можу дочекатися зустрічі з нею,
– розповіла Кетрін.
Кейт Міддлтон з великим захопленням говорила про доньку Меган та Гаррі. Вона також зауважила, що ще не спілкувалась з Лілібет та її батьками по відеозв'язку.
Реакція королівської сім'ї на народження доньки принц Гаррі та Меган Маркл
- Королева Єлизавета II, Кейт Міддлтон, принцеса Євгенія, принц Вільям, принц Чарльз і герцогиня Камілла – першими привітали подружжя з поповненням.
- Єлизавета ІІ, за словами друга принца Гаррі, вже бачила доньку онука. Він надіслав королеві перші світлини новонародженої.
- Після того, як герцоги Кембриджські дізналися про поповнення у сім'ї, вони надіслали доньці Гаррі та Меган подарунок.
- Принц Чарльз дав перший публічний коментар щодо появи на світ Лілібет Діани. Він назвав це щасливою новиною.