Рівно тиждень тому принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками вдруге – у них народилась донечка Лілібет. На зустрічі з першою леді США з публічним коментарем щодо крихітки виступила Кейт Міддлтон.

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Кейт Міддлтон про доньку принца Гаррі

Герцогиня Кембриджська саме відповідала на запитання журналістів. Вона зізналась, що з нетерпінням чекає зустрічі з Лілібет.

Я бажаю їй всього найкращого. З нетерпінням чекаю можливості її побачити. Ми ще її не бачили, сподіваємося, що незабаром у нас буде можливість познайомитися з нею. Не можу дочекатися зустрічі з нею,

– розповіла Кетрін.

Кейт Міддлтон з великим захопленням говорила про доньку Меган та Гаррі. Вона також зауважила, що ще не спілкувалась з Лілібет та її батьками по відеозв'язку.

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