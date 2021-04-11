Принц Чарльз вперше звернувся до громадськості після смерті батька принца Філіпа

У суботу, 10 квітня, принц Чарльз виступив зі зворушливим посланням на честь свого покійного батька принца Філіпа. Він віддав останню шану герцогу Единбурзькому та публічно подякував усім, хто розділив важку втрату королівської сім'ї.

Чоловік королеви Єлизавети ІІ 99-річний принц Філіп помер вранці 9 квітня у Віндзорському замку. Тоді Велика Британія та королівська сім'я вступила в стан жалоби, а члени монаршої родини поділилися скорботними дописами. Наступного дня після великої втрати спадкоємець британського престолу принц Чарльз виступив з офіційним звершенням від імені всієї королівської родини.

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Принц Чарльз звернувся до громадськості після смерті принца Філіпа

Відео було заздалегідь записане у дворі заміської резиденції принца Уельського і герцогині Корнуольської Хайгров-Хаус, що в місті Глостершир. Старший син Її Величності вийшов з маєтку та виголосив сумну промову.

Він підкреслив, що вся монарша сім'я надзвичайно сумує за його "дорогим батьком". Принц Чарльз додав, що покійний принц Філіп впродовж 70 років був відданий не лише королеві Єлизаветі ІІ, а й всьому Сполученому Королівству.

"Я особливо хотів сказати, що мій батько останні 70 років надавав найвидатніше, віддане служіння королеві Єлизаветі ІІ, моїй родині, країні та Співдружності. Як ви розумієте, ми з сім'єю дуже сумуємо за батьком. Його дуже любили і цінували, і він був би так глибоко зворушений, що так багато людей тут, по всьому світу та в країнах Співдружності розділяють нашу втрату і наше горе", – висловився принц Чарльз.

Він додав, що принц Філіп "був особливою людиною", про яку сказали так багато зворушливих речей. "Це підтримує нас у цій конкретній втраті та в цей особливо сумний час. Дякую", – завершив принц Уельський.

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Що відомо про смерть принца Філіпа: