Герцог Единбурзький помер 9 квітня. Саме цього дня виповнилось 16 років з весілля його сина, принца Чарльза та герцогині Камілли. Подружжя встигло повернутися з Греції з робочої зустрічі.

У п'ятницю зранку, 9 квітня, помер британський принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети II. Цей день сповнений скорботою за монархом. За прикрим співпадінням, у цей самий день 16 років тому відсвяткували весілля принц Чарльз та Камілла Корнуолльська. Усі можливі святкування відкладено.

Актуально Помер принц Філіп: історія кохання з Єлизаветою II та фото королівського подружжя

Принц Чарльз втратив батька в день 16 річниці весілля з Каміллою

Трагічна подія в британській королівській родині співпала з радісною – принц Чарльз та герцогиня Камілла одружилися в той самий день у 2005 році. На жаль, замість традиційних привітань з річницею, на сторінках монарших родин тільки фото принца Філіпа та висловлення суму.



Весілля принца Чарльза та Камілли / Фото Getty Images

Зазначимо, перед смертю принца Філіпа принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідували Грецію у межах робочих зустрічей. Подружжя запросили відсвяткувати 100-річчя незалежності країни від Османської імперії. У вітальній промові принц Уельський згадав свого батька, який при народженні отримав титули принца Грецького і Датського

Важливо Помер принц Філіп: біографія монарха

Ми з дружиною дуже раді повернутися до Греції, яка довгий час займала найособливіше місце в моєму серці. Зрештою, Греція – земля мого діда і місце народження мого батька, який народився майже сто років тому, коли Греція вела боротьбу за незалежність,

– сказав тоді принц Чарльз.

Помер принц Філіп: головні новини