Принц Чарльз поділився сімейними світлинами та спогадами про покійного батька

Вже через декілька днів відбудеться прощання з чоловіком королеви Єлизавети II – принцом Філіпом. Увесь світ оплакує втрату разом із монаршою сім'єю. 72-річний принц Чарльз ділиться сімейними фотографіями та спогадами про покійного батька. В одній з публікацій він наголосив, що герцог Единбурзький був дуже особливою людиною.

99-річний принц Філіп помер 9 квітня. Члени королівської сім'ї, лідери держав, знаменитості та інші діляться спогадами про цього легендарного чоловіка та оплакують його смерть. Через декілька днів після смерті принца його найстарший син Чарльз поділився зворушливим роликом.

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Сімейні фото та спогади про принца Філіпа

Принц Чарльз вшанував пам'ять батька, поділившись роликом, у якому показав архівні знімки герцога Единбурзького.

На фотографіях покійний принц Філіп зображений в сімейному колі та під час виконання обов'язків чоловіка королеви Великої Британії у різні роки свого життя.

На головному фото принц Чарльз зображений у дитинстві з батьками, а також з молодшою сестрою Анною на тлі королівського замку.

У дописі під відео мовиться, що принц Філіп у різних статусах був пов'язаний із 992 різними організаціями, які займалися розвитком науки, спорту, освіти й захистом довкілля.

Мій батько, я думаю, останні 70 років, подарував найвизначнішу, віддану службу королеві, моїй родині та країні, а також всій Співдружності. Мій дорогий тато був дуже особливою людиною,

– поділився принц Чарльз.

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