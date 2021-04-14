Уже через несколько дней состоится прощание с мужем королевы Елизаветы II – принцем Филиппом. Весь мир оплакивает потерю вместе с монаршей семьей. 72-летний принц Чарльз делится семейными фотографиями и воспоминаниями о покойном отце. В одной из публикаций он подчеркнул, что герцог Эдинбургский был очень особенным человеком.

99-летний принц Филипп умер 9 апреля. Члены королевской семьи, лидеры государств, знаменитости и другие делятся воспоминаниями об этом легендарном мужчине и оплакивают его смерть. Через несколько дней после смерти принца его старший сын Чарльз поделился трогательным роликом.

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Семейные фото и воспоминания о принце Филиппе

Принц Чарльз почтил память отца, поделившись роликом, в котором показал архивные снимки герцога Эдинбургского.

На фотографиях покойный принц Филипп изображен в семейном кругу и во время исполнения обязанностей мужа королевы Великобритании в разные годы своей жизни.

На главном фото принц Чарльз изображен в детстве с родителями, а также с младшей сестрой Анной на фоне королевского замка.

В заметке под видео говорится, что принц Филипп в разных статусах был связан с 992 различными организациями, которые занимались развитием науки, спорта, образования и защитой окружающей среды.

Мой отец, я думаю, последние 70 лет, подарил самую выдающуюся, преданную службу королеве, моей семье и стране, а также всему Содружеству. Мой дорогой папа был очень особенным человеком,

– поделился принц Чарльз.

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