Принц Чарльз поделился семейными фотографиями и воспоминаниями о покойном отце
Уже через несколько дней состоится прощание с мужем королевы Елизаветы II – принцем Филиппом. Весь мир оплакивает потерю вместе с монаршей семьей. 72-летний принц Чарльз делится семейными фотографиями и воспоминаниями о покойном отце. В одной из публикаций он подчеркнул, что герцог Эдинбургский был очень особенным человеком.
Источник:инстаграм Клеренс-гауз
99-летний принц Филипп умер 9 апреля. Члены королевской семьи, лидеры государств, знаменитости и другие делятся воспоминаниями об этом легендарном мужчине и оплакивают его смерть. Через несколько дней после смерти принца его старший сын Чарльз поделился трогательным роликом.
Важно Королева Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей после потери мужа
Семейные фото и воспоминания о принце Филиппе
Принц Чарльз почтил память отца, поделившись роликом, в котором показал архивные снимки герцога Эдинбургского.
На фотографиях покойный принц Филипп изображен в семейном кругу и во время исполнения обязанностей мужа королевы Великобритании в разные годы своей жизни.
На главном фото принц Чарльз изображен в детстве с родителями, а также с младшей сестрой Анной на фоне королевского замка.
В заметке под видео говорится, что принц Филипп в разных статусах был связан с 992 различными организациями, которые занимались развитием науки, спорта, образования и защитой окружающей среды.
Мой отец, я думаю, последние 70 лет, подарил самую выдающуюся, преданную службу королеве, моей семье и стране, а также всему Содружеству. Мой дорогой папа был очень особенным человеком,
– поделился принц Чарльз.
Обратите внимание Принц Чарльз впервые обратился к общественности после смерти отца принца Филиппа
Смерть принца Филиппа: что известно
- 9 апреля мир всколыхнула новость о смерти мужа королевы Елизаветы II – принца Филиппа.
- Герцог Эдинбургский умер за 2 месяца до своего 100-летия.
- Весь мир оплакивает тяжелую утрату вместе с королевской семьей. На печальную новость отреагировали королева, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская, принцесса Анна.
- Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на смерть герцога на сайте собственного благотворительного фонда.
- Британцы несут цветы к Виндзорскому замку, где умер Филипп, а Обама, Бекхэм, Элтон Джон и другие звезды выражают свои соболезнования в социальных сетях.
- Не остались в стороне и другие королевские семьи Европы. Они адресовали монаршей семье Великобритании слова поддержки.
Поделиться новостью