Принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на смерть принца Філіпа. Вони висловили співчуття на офіційному сайті. Ймовірно, онук герцога Единбурзького прибуде на похорон дідуся через тиждень.

Подружжя принца Гаррі та Меган Маркл вшанували пам'ять чоловіка королеви Єлизавети II на офіційному сайті свого благодійного фонду Archwell. Сумна звістка про смерть герцога Единбурзького облетіла світ 9 квітня.

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Реакція принца Гаррі та Меган Маркл на смерть принца Філіпа

Герцог і герцогиня Сассекські лаконічно висловили шану принцові Філіпу: "В пам'ять Його Високості герцога Единбурзького. Дякуємо за службу... Нам буде вас дуже не вистачати".



Принц Гаррі й Меган Маркл вшанували пам'ять принца Філіпа / Скриншот з сайту

Чи прибуде королівське подружжя на похорон

За попередньою інформацією, прощання монаршої родини з принцом Філіпом має відбутися у суботу наступного тижня. Подружжя не повідомляло своїх планів, однак найбільш імовірно, що принц Гаррі прилетить до Великої Британії зі США самостійно. Натомість Меган Маркл навряд чи вирушатиме на похорон. Скоріш за все, вона залишиться вдома через вагітність.

"Гаррі зробить все можливе, щоб повернутися до Великої Британії й залишитися зі своєю сім'єю. Він не захоче нічого, окрім як бути поруч зі своєю родиною, і особливо зі своєю бабусею в цей жахливий час. Меган вагітна, тому їй потрібно буде порадитися з лікарями про те, чи безпечно їй подорожувати, але я думаю, що Гаррі обов'язково поїде", – пише видання.

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Нагадаємо, принц Чарльз втратив батька у 16 річницю свого весілля з герцогинею Каміллою. Букінгемський палац приспустив прапор Сполученого Королівства, а Єлизавета II вступила у період жалоби. Вона не виконуватиме державних справ не менш ніж 8 днів. Уся королівська родина оплакує втрату чоловіка, батька та дідуся.

Історія життя герцога Единбурзького сповнена цікавих деталей та суперечливих історій. Читайте детальніше про хобі, ймовірні зради та весілля з королевою принца Філіпа в матеріалі.