Королева Єлизавета II повернулась до виконання своїх обов'язків після втрати чоловіка
Через 4 дні після смерті чоловіка принца Філіпа королева Великобританії Єлизавета II повернулася до виконання своїх обов'язків. Вона провела першу церемонію.
Джерело:Forbes
Відомо, що королева вже брала участь в одному з офіційних заходів. Він був пов'язаний із відставкою Вільяма Піла, який був на посаді лорда Чемберлена при королівському дворі.
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Королева 13 квітня зустрілася з Пілом і влаштувала церемонію.
Під час церемонії Піл повернув королеві церемоніальну паличку та офісні знаки. Він працював лордом Чемберленом 14 років.
Відомо, що на його місце призначили ексглаву служби контррозвідки МІ-5 Ендрю Паркера.
Смерть принца Філіпа: головне
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