Смерть принца Філіпа: королівські сім'ї Європи висловили співчуття
Принц Філіп помер зранку 9 квітня 2021 року. У Великій Британії оголосили загальнонаціональний траур. На час смерті герцогу Единбурзькому було 99 років. Рідні монарха вже відреагували на його смерть. Також не залишилися осторонь представники інших королівських сімей Європи.
Джерело:24 канал
Смерть принца Філіпа сколихнула увесь світ. Британці, керівники інших держав висловлюють співчуття монаршій родині. Також приєдналися й інші королівські сім'ї. Як вони відреагували на смерть герцога – читайте у матеріалі Showbiz 24.
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Смерть принца Філіпа та реакції монархів Європи
Королівська сім'я Іспанії
Король Філіп VI та королева Летиція підтримали Єлизавету II: "Дорога тьотю Лілібет, ми були глибоко засмучені, дізнавшись про смерть нашого дорогого дядька Філіпа. В цей важкий час ми б хотіли висловити вам щирі співчуття від імені уряду та народу Іспанії, а також всю нашу близькість та підтримку. Ми ніколи не забудемо заходи, які розділяли, а також спадщину служіння та відданості короні й Сполученому Королівству, які він завжди виконував разом з Вами. Наші думки та молитви з Вашою Величністю та усією сім'єю. Зі всією нашою любов'ю та прив'язаністю, Філіп та Летиція".
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Королівська сім'я Швеції
Монарша родина Швеції також висловила співчуття після важкої для Великої Британії втрати: "Королева і я були глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Його Королівської Високості герцога Единбурзького. Принц Філіп був великим другом нашої сім'ї протягом багатьох років і ми дуже цінували цей зв'язок. Його служіння своїй країні залишиться для всіх нас джерелом натхнення. Ми висловлюємо щирі співчуття Її Величності королеві, королівської сім'ї і народу Сполученого Королівства. Карл XVI Густав".
Королівська сім'я Данії
Її Величність Маргарете II надіслала особисті співчуття Єлизаветі II.
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Королівська сім'я Нідерландів
Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Беатріс також відреагували на смерть британського монарха: "Ми з великою повагою згадуємо про Його Королівську Високість принца Філіпа. Протягом усього свого довгого життя він віддано служив британському народові й виконував свої численні обов'язки. Його живий характер ніколи не припиняв залишати незабутні враження. Ми висловлюємо найглибші й найщиріші співчуття Її Величності королеві Єлизаветі і всім членам королівської сім'ї".
Королівська сім'я Бельгії
Монарше подружжя також долучилося до підтримки Її Величності Єлизавети II: "Ми глибоко засмучені смертю Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Ми хочемо висловити наші найглибші співчуття Її Величності королеві, королівської сім'ї Великої Британії і народу Сполученого Королівства. Ми завжди будемо зберігати спогади про наші теплі зустрічі. Філіп і Матильда".
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Королівська сім'я Норвегії
"Наші думки з королевою Єлизаветою та членами родини через смерть принца Філіпа. Також ми висловлюємо співчуття британському народові", – відреагував на втрату герцога Единбурзького король Норвегії Харальд V.
Сім'я князівства Монако
"Ваша Величносте, сьогодні вранці я з жалем дізнався про смерть вашого улюбленого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Дозвольте висловити вам, членам королівської сім'ї й британському народу мої найщиріші співчуття з приводу вашої втрати в цей час великого горя. Моя сім'я приєднується до мене у щирих думках і молитвах", – написав князь Монако Альбер II.
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