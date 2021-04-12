Принц Філіп помер зранку 9 квітня 2021 року. У Великій Британії оголосили загальнонаціональний траур. На час смерті герцогу Единбурзькому було 99 років. Рідні монарха вже відреагували на його смерть. Також не залишилися осторонь представники інших королівських сімей Європи.

Смерть принца Філіпа сколихнула увесь світ. Британці, керівники інших держав висловлюють співчуття монаршій родині. Також приєдналися й інші королівські сім'ї. Як вони відреагували на смерть герцога – читайте у матеріалі Showbiz 24.

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Смерть принца Філіпа та реакції монархів Європи

Королівська сім'я Іспанії

Король Філіп VI та королева Летиція підтримали Єлизавету II: "Дорога тьотю Лілібет, ми були глибоко засмучені, дізнавшись про смерть нашого дорогого дядька Філіпа. В цей важкий час ми б хотіли висловити вам щирі співчуття від імені уряду та народу Іспанії, а також всю нашу близькість та підтримку. Ми ніколи не забудемо заходи, які розділяли, а також спадщину служіння та відданості короні й Сполученому Королівству, які він завжди виконував разом з Вами. Наші думки та молитви з Вашою Величністю та усією сім'єю. Зі всією нашою любов'ю та прив'язаністю, Філіп та Летиція".

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Королівська сім'я Швеції

Монарша родина Швеції також висловила співчуття після важкої для Великої Британії втрати: "Королева і я були глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Його Королівської Високості герцога Единбурзького. Принц Філіп був великим другом нашої сім'ї протягом багатьох років і ми дуже цінували цей зв'язок. Його служіння своїй країні залишиться для всіх нас джерелом натхнення. Ми висловлюємо щирі співчуття Її Величності королеві, королівської сім'ї і народу Сполученого Королівства. Карл XVI Густав".

Королівська сім'я Данії

Її Величність Маргарете II надіслала особисті співчуття Єлизаветі II.

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Королівська сім'я Нідерландів

Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Беатріс також відреагували на смерть британського монарха: "Ми з великою повагою згадуємо про Його Королівську Високість принца Філіпа. Протягом усього свого довгого життя він віддано служив британському народові й виконував свої численні обов'язки. Його живий характер ніколи не припиняв залишати незабутні враження. Ми висловлюємо найглибші й найщиріші співчуття Її Величності королеві Єлизаветі і всім членам королівської сім'ї".

Королівська сім'я Бельгії

Монарше подружжя також долучилося до підтримки Її Величності Єлизавети II: "Ми глибоко засмучені смертю Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Ми хочемо висловити наші найглибші співчуття Її Величності королеві, королівської сім'ї Великої Британії і народу Сполученого Королівства. Ми завжди будемо зберігати спогади про наші теплі зустрічі. Філіп і Матильда".

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Королівська сім'я Норвегії

"Наші думки з королевою Єлизаветою та членами родини через смерть принца Філіпа. Також ми висловлюємо співчуття британському народові", – відреагував на втрату герцога Единбурзького король Норвегії Харальд V.

Сім'я князівства Монако

"Ваша Величносте, сьогодні вранці я з жалем дізнався про смерть вашого улюбленого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Дозвольте висловити вам, членам королівської сім'ї й британському народу мої найщиріші співчуття з приводу вашої втрати в цей час великого горя. Моя сім'я приєднується до мене у щирих думках і молитвах", – написав князь Монако Альбер II.