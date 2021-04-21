Вона була нещасливою, – ЗМІ назвали причину розставання Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса

Новина про розрив заручин Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса стала однією з найгучніших в американському шоу-бізнесі. Джерела, близькі до пари, продовжують ділитися деталями розставання. Ймовірною причиною цього могла бути недовіра.

Ймовірну причину, яка могла стати "останньою краплею" у стосунках Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса оголосив друг співачки. Офіційно американська виконавиця й бейсболіст не хочуть коментувати розрив.

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Чому розійшлися Джей Ло та Алекс Родрігес

Джерело, близьке до кола співачки, поділилось, що Дженніфер Лопес наполягала на розриві заручин й стосунків. За словами інсайдера, знаменитість відчувала недовіру до колишнього нареченого.

Багато хто з прихильників підозрюють, що розставання могло бути спричинене зрадами бейсболіста. Та друг артистки відмовився прямо коментувати ці чутки.

Була зрада чи ні, не має значення. Вона не потерпить почуття страху, що це може статися, що витає в повітрі між ними,

– пише видання.

Джерело додало, що Дженніфер Лопес не почувалась у безпеці разом з екскоханим: "Вона була досить нещасливою і не думала, що в її інтересах залишатися з Алексом".

Одначе розставання пари не було дуже болісним для обох зірок. Колишні кохані готові зберегти хороші стосунки.

Вони будуть намагатися залишитися друзями, і вони поважають один одного. Але їхні шляхи виразно розійшлися. Дженніфер і раніше бувала в таких складних ситуаціях. Вона не з тих, хто сидить і плаче. Діти роблять її найщасливішою. У неї все добре,

– зізналось джерело.

Розрив Джей Ло та Алекса Родрігеса