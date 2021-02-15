Подружжя Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса під час карантину звернулось до сімейного психолога. Співачка зізналась, що терапія справді допомогла парі у важкий момент.

Відома американська співачка Дженніфер Лопес та бейсболіст Алекс Родрігес зустрічаються з 2017 року. Але в них виникла криза під час карантину, тож пара звернулась до психолога.

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Джей Ло з нареченим відвідували сімейного психолога

Багато пар під час пандемії коронавірусу зазнали кризи в їхніх стосунках. Не оминула вона й роман Алекса Родрігеса та Дженніфер Лопес.

Виконавиця зізналась, що вони були вимушені звернутися до психолога через різницю в інтересах. Зірка додала, що для неї було незвично "сповільнити темп життя" через пандемію коронавірусу.

Я сумую за активним і творчим ритмом життя. Але Алекс з тих людей, які люблять залишатися вдома. Йому подобаються зустрічі в Zoom, подобається розуміти, що я і діти завжди вдома,

– поділилась Дженніфер Лопес.

Співачка розповіла, що терапія була корисною для пари. І завдяки відвідин психолога їм вдалося відновити взаєморозуміння.

Варто зазначити, що пара звернулась до психолога в той період, коли з'явилися чутки про роман Алекса Родрігеса із зіркою реаліті-шоу Медісон ЛеКрой. Знаменитості справді спілкувалися, але інформація про їхній фізичний зв'язок чи зраду нареченого Джей Ло коханій не підтвердилася.