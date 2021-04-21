У новому інтерв'ю американська модель і блогерка Кріссі Тейген заявила, що спілкувалася з Кім Кардашян після її розриву з Каньє Вестом. Вона підтвердила повідомлення інсайдерів, що зірка легко переживає розлучення і почувається вільною і значно щасливішою.

Варто знати Кім Кардашян готова до нових стосунків після розриву з Каньє Вестом, – ЗМІ

Однак подруга поспішила додати, що Кардашян довго намагалася врятувати сім'ю та робила все для того, щоб зберегти шлюб. Сама ж блогерка була впевнена, що репер і світська левиця разом назавжди.

У Кім все гаразд. Я знаю, що Кім віддає всю себе, за що б вона не бралася. Чесно соромно, що в них все так склалося. Мені здавалося, що вони назавжди разом, бо вона старалася зі всіх сил,

– поділилася Кріссі Тейген.

Попри те, що знаменитості нібито дружили парами, чоловік Кріссі Джон Ледженд не підтримує зв'язок з Каньє Вестом. "Я з Кім спілкуюся частіше, ніж Джон з Каньє. Він зник з радарів, з ним навіть складно зв'язатися", – повідомила Кріссі Тейген.

Розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста