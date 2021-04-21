У новому інтерв'ю американська модель і блогерка Кріссі Тейген заявила, що спілкувалася з Кім Кардашян після її розриву з Каньє Вестом. Вона підтвердила повідомлення інсайдерів, що зірка легко переживає розлучення і почувається вільною і значно щасливішою.
Варто знати Кім Кардашян готова до нових стосунків після розриву з Каньє Вестом, – ЗМІ
Однак подруга поспішила додати, що Кардашян довго намагалася врятувати сім'ю та робила все для того, щоб зберегти шлюб. Сама ж блогерка була впевнена, що репер і світська левиця разом назавжди.
У Кім все гаразд. Я знаю, що Кім віддає всю себе, за що б вона не бралася. Чесно соромно, що в них все так склалося. Мені здавалося, що вони назавжди разом, бо вона старалася зі всіх сил,
– поділилася Кріссі Тейген.
Попри те, що знаменитості нібито дружили парами, чоловік Кріссі Джон Ледженд не підтримує зв'язок з Каньє Вестом. "Я з Кім спілкуюся частіше, ніж Джон з Каньє. Він зник з радарів, з ним навіть складно зв'язатися", – повідомила Кріссі Тейген.
Розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста
- Каньє Вест та Кім Кардашян офіційно подали на розлучення в лютому цього року після того, як тривалий час не жили разом і навіть не спілкувалися.
- Інсайдери стверджують, що причиною розриву могла стати передвиборча гонка репера. Вплинули і його різкі публічні висловлювання про дружину та дітей на тлі біполярного розладу.
- Згодом Кім Кардашян дала перше інтерв'ю після заяви про розлучення з Вестом. Тоді світська левиця зізналася, що 2020 рік був складний та насичений випробуваннями.
- Мама зірки Кріс Дженнер запевнила, що шлюборозлучний процес Кім з Каньє важко переносить вся їхня велика родина. Вона сама найбільше переймається щастям чотирьох онуків, доньки та колишнього зятя.