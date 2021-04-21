Вероятную причину, которая могла стать "последней каплей" в отношениях Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса объявил друг певицы. Официально американская исполнительница и бейсболист не хотят комментировать разрыв.

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Почему разошлись Джей Ло и Алекс Родригес

Источник, близкий к кругу певицы, поделился, что Дженнифер Лопес настаивала на разрыве помолвки и отношений. По словам инсайдера, знаменитость чувствовала недоверие к бывшему жениху.

Многие из поклонников подозревают, что расставание могло быть вызвано изменами бейсболиста. Но друг артистки отказался прямо комментировать эти слухи.

Была измена или нет, не имеет значения. Она не потерпит чувство страха, что это может случиться, что витает в воздухе между ними,

– пишет издание.

Источник добавил, что Дженнифер Лопес не чувствовала себя в безопасности вместе с экс-возлюбленным: "Она была достаточно несчастливой и не думала, что в ее интересах оставаться с Алексом".

Однако расставание пары не было очень болезненным для обеих звезд. Бывшие возлюбленные готовы сохранить хорошие отношения.

Они будут пытаться остаться друзьями, и они уважают друг друга. Но их пути отчетливо разошлись. Дженнифер и раньше бывала в таких сложных ситуациях. Она не из тех, кто сидит и плачет. Дети делают ее счастливой. У нее все хорошо,

– признался источник.

Разрыв Джей Ло и Алекса Родригеса