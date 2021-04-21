Вероятную причину, которая могла стать "последней каплей" в отношениях Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса объявил друг певицы. Официально американская исполнительница и бейсболист не хотят комментировать разрыв.
Это интересно Крисси Тейген рассказала, как Ким Кардашян переживает разрыв с Канье Уэстом
Почему разошлись Джей Ло и Алекс Родригес
Источник, близкий к кругу певицы, поделился, что Дженнифер Лопес настаивала на разрыве помолвки и отношений. По словам инсайдера, знаменитость чувствовала недоверие к бывшему жениху.
Многие из поклонников подозревают, что расставание могло быть вызвано изменами бейсболиста. Но друг артистки отказался прямо комментировать эти слухи.
Была измена или нет, не имеет значения. Она не потерпит чувство страха, что это может случиться, что витает в воздухе между ними,
– пишет издание.
Источник добавил, что Дженнифер Лопес не чувствовала себя в безопасности вместе с экс-возлюбленным: "Она была достаточно несчастливой и не думала, что в ее интересах оставаться с Алексом".
Однако расставание пары не было очень болезненным для обеих звезд. Бывшие возлюбленные готовы сохранить хорошие отношения.
Они будут пытаться остаться друзьями, и они уважают друг друга. Но их пути отчетливо разошлись. Дженнифер и раньше бывала в таких сложных ситуациях. Она не из тех, кто сидит и плачет. Дети делают ее счастливой. У нее все хорошо,
– признался источник.
Разрыв Джей Ло и Алекса Родригеса
- После двух лет отношений Алекс Родригес сделал предложение артистке, поэтому пара начала готовиться к свадьбе.
- Дженнифер и Алекс дважды отменяли церемонию из-за пандемии. В течение последнего года Дженнифер Лопес усомнилась, стоит ли выходить замуж.
- Кризис романа пары мог начаться в феврале, когда они признались, что посещали семейного психолога, поскольку не могли найти общий язык во время карантина.
- В марте 2021 года инсайдеры объявили, что певица и бейсболист разошлись. Впоследствии артистка опровергла слухи о разрыве, но добавила, что проблемы существуют.
- В то время Дженнифер Лопес находилась на съемках фильма в Доминиканской Республике, а Алекс Родригес неоднократно прилетал туда, чтобы спасти отношения. Пара делала все для того, чтобы быть вместе, однако им не удалось сохранить чувства.
- 15 апреля пара обнародовала официальное заявление о разрыве. Считают, что именно исполнительница стала инициатором расставания.