Другий місяць поспіль: пісня гурту Go_A вдруге увійшла в десятку найпопулярніших на Євробаченні

18:47

Через півтори місяці після Євробачення-2021 популярність українського гурту Go_A не спадає. Відеоролик з їхнім виступом під пісню SHUM досі займає друге місце у десятці найпопулярніших на ютубі. Перед ними лідирують лише італійці з Måneskin.