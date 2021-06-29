Потішний ролик, де Катерина Павленко у фартуху та з пов'язкою на голові ліпить вареники з вишнями, з'явився у мережі 21 травня – за день до грандіозного фіналу Євробачення. Фанати з нетерпінням очікували на виступ українців, який у підсумку завоював 5 місце на "змаганнях", але в той час мали змогу підвищити собі настрій незвичним відео від музикантів.

До слова Перша україномовна пісня в історії: трек SHUM дебютував в чарті Billboard

Go_A – SHUM акустична версія: дивитись відео онлайн

У новій, акустичній версії пісні SHUM гурт змінив електронні інструменти на акустичну гітару, кахон і контрабас. Також музиканти одягнули білі захисні костюми, які раніше можна було побачити у відеокліпі до першої версії пісні "Шум". Музиканти вже поділились радісною новиною в інстаграмі, що у ютубі їхній акустичний номер прослухали більше мільйона разів і з цієї нагоди дали невеличке інтерв'ю. Go_A розповіли, як змінилось їхнє життя після Євробачення та про майбутні концерти за кордоном.

У цьому році у нас будуть концерти в Литві, Естонії та Нідерландах, і ми сподіваємося, що їх буде більше. Ми хочемо виступати наживо всюди, де є можливість показати людям, наскільки ми їх любимо і наскільки прекрасною може бути українська музика,

– розповів Тарас Шевченко.

Музиканти також подякували шанувальникам за постійно підтримку з усіх куточків світу.



Як Go_A підкорюють світ / Інфографіка 24 каналу