Ежемесячно представители конкурса Евровидение подводят итоги самых популярных роликов из конкурса за всю их историю. 30 июня стало известно о наиболее просматриваемых видео июня.

К слову 2 победы, 2 вторых места и всегда в финале: как Украина ежегодно покоряет Евровидение

Самые популярные песни Евровидения

Итоги за май и июнь стали одинаково успешными для украинцев. Первое место до сих пор занимает итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. А вот почетную вторую строчку заняла украинская группа Go_A. Третье место заняла представительница Азербайджана Efendi с песней Mata Hari.

Весь список самых популярных видео с Евровидения за июнь 2021 года выглядит так:

  1. Италия, Måneskin – Zitti E Buoni, 2021
  2. Украина, Go_A – Shum, 2021
  3. Азербайджан, Efendi – Mata Hari, 2021
  4. Норвегия, Alexander Rybak – Fairytale, 2009
  5. Сербия, Hurricane – Loco Loco, 2021
  6. Россия, Manizha – Russian Woman, 2021
  7. Франция, Barbara Pravi – Voilà, 2021
  8. Финляндия, Blind Channel – Dark Side, 2021
  9. Россия, Little Big – Uno, 2020
  10. Исландия, Daði og Gagnamagnið – 10 Years, 2021.

Самые популярные видео июня с Евровидения: смотрите онлайн

 

Отметим, что группа Go_A уже попадала в список 10 лучших выступлений Евровидения-2021 по просмотрам в YouTube в мае 2021 года.

Музыкальные успехи группы Go_A

  • На Евровидении-2021 группа Go_A получила 97 баллов от судей из разных стран и 267 баллов от зрителей. Учитывая это, Украина получила 5 место в конкурсе, но по зрительским голосованиям они заняли второе место.
  • Трек группы Go_A для Евровидения-2021 покорил мировые чарты Spotify и iTunes. Песня SHUM несколько недель назад заняла 1 место в мировом рейтинге вирусных композиций.
  • Группа также вошла в список Billboard 200 и заняла 80-ю строчку с песней SHUM – это первая украиноязычная песня, которая попала в рейтинг.
  • Композиция заняла вторую строчку среди 50 самых популярных треков США;
  • Акустическое видео, где солистка Go_A лепит вареники с вишнями под SHUM, недавно собрало больше миллиона просмотров.

Як Go_A підкорюють світ / Інфографіка 24 каналу
Как Go_A покоряют мир / Инфографика 24 канала