Ежемесячно представители конкурса Евровидение подводят итоги самых популярных роликов из конкурса за всю их историю. 30 июня стало известно о наиболее просматриваемых видео июня.

К слову 2 победы, 2 вторых места и всегда в финале: как Украина ежегодно покоряет Евровидение

Самые популярные песни Евровидения

Итоги за май и июнь стали одинаково успешными для украинцев. Первое место до сих пор занимает итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. А вот почетную вторую строчку заняла украинская группа Go_A. Третье место заняла представительница Азербайджана Efendi с песней Mata Hari.

Весь список самых популярных видео с Евровидения за июнь 2021 года выглядит так:

Италия, Måneskin – Zitti E Buoni, 2021 Украина, Go_A – Shum, 2021 Азербайджан, Efendi – Mata Hari, 2021 Норвегия, Alexander Rybak – Fairytale, 2009 Сербия, Hurricane – Loco Loco, 2021 Россия, Manizha – Russian Woman, 2021 Франция, Barbara Pravi – Voilà, 2021 Финляндия, Blind Channel – Dark Side, 2021 Россия, Little Big – Uno, 2020 Исландия, Daði og Gagnamagnið – 10 Years, 2021.

Самые популярные видео июня с Евровидения: смотрите онлайн

Отметим, что группа Go_A уже попадала в список 10 лучших выступлений Евровидения-2021 по просмотрам в YouTube в мае 2021 года.

Музыкальные успехи группы Go_A



Как Go_A покоряют мир / Инфографика 24 канала