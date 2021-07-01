Ежемесячно представители конкурса Евровидение подводят итоги самых популярных роликов из конкурса за всю их историю. 30 июня стало известно о наиболее просматриваемых видео июня.
К слову 2 победы, 2 вторых места и всегда в финале: как Украина ежегодно покоряет Евровидение
Самые популярные песни Евровидения
Итоги за май и июнь стали одинаково успешными для украинцев. Первое место до сих пор занимает итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. А вот почетную вторую строчку заняла украинская группа Go_A. Третье место заняла представительница Азербайджана Efendi с песней Mata Hari.
Весь список самых популярных видео с Евровидения за июнь 2021 года выглядит так:
- Италия, Måneskin – Zitti E Buoni, 2021
- Украина, Go_A – Shum, 2021
- Азербайджан, Efendi – Mata Hari, 2021
- Норвегия, Alexander Rybak – Fairytale, 2009
- Сербия, Hurricane – Loco Loco, 2021
- Россия, Manizha – Russian Woman, 2021
- Франция, Barbara Pravi – Voilà, 2021
- Финляндия, Blind Channel – Dark Side, 2021
- Россия, Little Big – Uno, 2020
- Исландия, Daði og Gagnamagnið – 10 Years, 2021.
Самые популярные видео июня с Евровидения: смотрите онлайн
Отметим, что группа Go_A уже попадала в список 10 лучших выступлений Евровидения-2021 по просмотрам в YouTube в мае 2021 года.
Музыкальные успехи группы Go_A
- На Евровидении-2021 группа Go_A получила 97 баллов от судей из разных стран и 267 баллов от зрителей. Учитывая это, Украина получила 5 место в конкурсе, но по зрительским голосованиям они заняли второе место.
- Трек группы Go_A для Евровидения-2021 покорил мировые чарты Spotify и iTunes. Песня SHUM несколько недель назад заняла 1 место в мировом рейтинге вирусных композиций.
- Группа также вошла в список Billboard 200 и заняла 80-ю строчку с песней SHUM – это первая украиноязычная песня, которая попала в рейтинг.
- Композиция заняла вторую строчку среди 50 самых популярных треков США;
- Акустическое видео, где солистка Go_A лепит вареники с вишнями под SHUM, недавно собрало больше миллиона просмотров.