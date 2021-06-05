Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення підсумовують усі виступи та результати змагання 2021 року. Вони опублікували нове відео, присвячене Україні та її вражаючим рекордам.

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Україна на Євробаченні

У ролику зауважили, що країна щороку показує високі результати на конкурсі. Зокрема, українські виконавці завойовували 2 перших місця (Руслана та Джамала), 2 других (Ані Лорак і Вєрка Сердючка) та третє (Злата Огнєвіч). Важливо, що тільки представники України завжди проходили у фінал конкурсу.

Але виділяються не лише їхні вражаючі результати. Те, що також робить Україну улюбленою країною для фанатів Євробачення, – це їх постійні вражаючі виступи на сцені з інноваційним реквізитом та стилем,

– пише під роликом.

Важливою частиною виступу є його постановка, в чому українці також ніколи не відставали. Гайтана співала з хлопцями у жіночих яскравих спідницях, позаду Марії Яремчук чоловік біг у колесі для хом'яків, художниця Ксенія Симонова творила історію з піску разом з чуттєвою піснею Міки Ньютон.

Та ще чимало деталей у виступах українських музикантів підкорювали Європу. Але навіть сольні виступи, наприклад, такою була постановка Alyosha, яка співала без підтанцьовки чи предметів позаду, були проникливими.

Не забули пригадати й вражаючий виступ Вєрки Сердючки у 2007 році. Вона посіла друге місце та стала справжньою легендою конкурсу з піснею Dancing Lasha Tumbai.

Україна на Євробаченні: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Користувачі мережі залишають безліч коментарів під роликом. Вони погоджуються з успіхом українських виконавців та зауважують, що представники України завжди акцентують на сильних сторонах:

"Go_A – це інший рівень виступу в Україні. Go_A дав надію жанрам народної музики досягти великих успіхів на Євробаченні. Вони вже є в історії Євробачення, як Lordi";

"Україна – це визначення сильної та оригінальної нації на Євробаченні";

"Причина, з якої Україна є єдиною країною, що завжди на Євробаченні має досконалі результати, полягає в тому, що вони завжди розуміють своє призначення";

"Ніколи не недооцінюйте пісню з України, тому що вони завжди мають план постановки";

"Я відчуваю, що тиск на майбутніх виконавців з України є досить серйозним. Планка встановлена дуже високо";

"Вони роблять це краще, ніж будь-хто інший";

"Україна – це та країна, яка повністю розуміє формулу пісні для Євробачення";

"Україна – це країна, яка завжди вносить щось у Євробачення – їхні виступи – це те, що ви не можете назвати нудним чи неоригінальним... Навіть якщо вони надсилають дещо загальні пісні – компенсують це неймовірною постановкою".



Україна на Євробаченні / Інфографіка 24 каналу