Свята ніч з зірками: ексклюзивні рецепти пісних страв до вашого столу
Редакція сайту 24 Каналу запитала в українських зірок, які святкують Різдво та Святу вечерю, що ж вони готують для своїх рідних. Карпа, до прикладу, борщ з вушками, Муха – солодку Кутю, а Тарабарова – імбирне печиво.
- 1Кутя від Оксани Мухи
- 2Тушкована капуста від Олександра і Юлії Божиків
- 3Борщ з грибними вушками від Наталки Карпи
- 4Різдвяний куліш від Alyosha
- 5Квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко
- 6Різдвяний пиріг від Олександри Кучеренко
- 7Різдвяне печиво від Світлани Тарабарової
- 8Узвар із розмарином від Євгена Клопотенка
У проєкті "Свята ніч з зірками", до якого ми готувались ще до повномасштабної російсько-української війниу 2022 році, ми дізнались найкращі ексклюзивні рецепти у таких українських знаменитостей, як "Міс України 2016" Олександри Кучеренко, музикантів Олександра та Юлії Божиків, співачок Наталки Карпи, Alyosha, Світлани Тарабарової і Тоні Матвієнко, а також у провідного українського кухаря Євгена Клопотенка.
Варто знати 12 пісних страв на Святвечір: що готують напередодні Різдва та яке значення має кожна страва
Традиційно на столі повинні бути 12 пісних страв, якими всі частуються з перервами на українські колядки. Вже наступного дня, 7 січня, християни східного обряду зустрічають народження Ісуса Христа у своїх храмах та серцях.
Аби ваша вечеря ще до першої різдвяної зірки була смачною і такою, як на столах ваших улюблених артистів, пропонуємо занотувати усі рецепти!
Страви до Святої вечері
Кутя від Оксани Мухи
Інгредієнти
- зерна пшениці або ячменю;
- мак;
- мед;
- вода;
- родзинки;
- горіхи;
- сушені вишні.
Рецепт приготування куті
- Попередньо співачка приготувала кутю – мак не перемелювала, а купила вже готовий, лише запарила його.
- Додала багато родзинок та лісових горіхів. Їх потрібно подрібнити ножем.
- Для більш солодкої куті можна додати тертий шоколад або сушену вишню – мама Оксани Мухи спершу виварює вишні у смачному солодкому сиропі, а потім засушує.
- І останній інгредієнт – мед. Його потрібно розмішати з водою (близько пів склянки) і додати до куті.
Кутя від Оксани Мухи / Фото Анастасії Зазуляк, 24 Канал
Рецепт куті від Оксани Мухи: дивіться відео 24 каналу
Читайте повністю Оксана Муха приготувала кутю та поділилася сімейним рецептом
Тушкована капуста від Олександра і Юлії Божиків
Інгредієнти
- квашена капуста;
- квасоля;
- цибуля;
- томатна паста;
- перець горошком;
- лавровий лист;
- сіль.
Рецепт приготування тушкованої капусти з квасолею
- Беремо квашену капусту. Юлія використовувала під час приготування капусту, яку квасить її батько.
- Тушкуємо її до напівготовності на олії до золотистого кольору, щоб вона стала м'якою.
- Беремо сиру квасолю. Замочуємо її на 5 – 6 годин. Після цього варимо до напівготовності та викладаємо на капусту.
Готуємо соус:
- Таємний інгредієнт цієї страви – соус. Для його приготування потрібні цибуля, томатна паста, перець горошком, лавровий лист і трішки солі.
- Спершу ріжемо цибулю й підсмажуємо її до золотистого кольору.
- У холодну томатну пасту додаємо перець горошком, лавровий лист і трішки солі.
- Додаємо томатну пасту зі спеціями до смаженої цибулі.
- Разом обсмажуємо все і додаємо пів літри окропу.
- Це все разом перемішуємо та доводимо до кипіння.
- Заливаємо капусту з квасолею соусом і тушкуємо протягом 45 хвилин.
- Після приготування перекладаємо нашу страву у святковий посуд і подаємо до столу.
Тушкована капуста з квасолею від сім'ї Божиків / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал
Рецепт тушкованої капусти з квасолею від сім'ї Божиків: дивіться відео 24 Каналу
Читайте повністю Олександр та Юлія Божики поділилися рецептом тушкованої капусти з квасолею
Борщ з грибними вушками від Наталки Карпи
Інгредієнти для борщу
- червоний буряк – 600 – 700 грамів;
- велика ріпчаста цибуля – 1 штука;
- грибний бульйон – 3 літри;
- оцет або лимонний сік – 2 столові ложки або собі до смаку;
- лавровий лист;
- сіль;
- чорний мелений перець;
- зелень кропу.
Інгредієнти для вушок:
- білі сушені гриби – дві повні жмені;
- невелика ріпчаста цибуля – 1 штука;
- борошно – 150 грамів;
- яйця – 1 штука;
- вода – 50 грамів;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Святвечір у сім'ї Наталки Карпи / Фото з інстаграму Наталки Карпи
Перед приготуванням:
Гриби потрібно замочити на ніч. Після цього залити їх чистою водою і варити до готовності (Наталка радить варити годину). Потім грибний бульйон злити й процідити через дрібне сито. На цьому бульйоні варитимемо борщ. Помитий буряк також відварити до готовності.
Рецепт приготування вушок
- Нарізаємо цибулю дрібними кубиками та злегка підсмажуємо на соняшниковій олії.
- Відварені гриби пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо ножем.
- До цибулі додаємо гриби, сіль, перець і разом смажимо протягом 3 – 5 хвилин на середньому вогні.
- На стільницю висипаємо борошно, робимо в ньому невелике заглиблення і розбиваємо туди яйце, дрібку солі. Все це злегка перемішуємо рукою. Потім, поступово додаючи воду, замішуємо тісто.
- На присипаній борошном стільниці. розкачуємо тісто (дуже тоненько, 1 – 1,5 міліметра).
- Формою або склянкою витискаємо кружечки діаметром 4 сантиметри.
- На кружечок викладаємо грибну начинку, щільно зліплюємо краї докупи, з'єднуємо кінці.
- Вушка викладаємо в каструлю з киплячою водою. Доводимо до кипіння і варимо 1 – 2 хвилини.
- Щоб готові вушка не злипалися, перемащуємо їх олією.
Рецепт приготування борщу
- Варений буряк очищуємо від шкірки та натираємо на грубій терці.
- Цибулю нарізаємо соломкою й обсмажуємо на соняшниковій олії до золотистого кольору.
- Додаємо до готової цибулі буряк і оцет, все перемішуємо і тушкуємо 3 – 5 хвилин.
- Після цього додаємо буряк, лавровий лист, сіль і перець до киплячого грибного бульйону.
- Швидко доводимо до кипіння і варимо на малому вогні ще 3 – 4 хвилини.
Подаємо на стіл:
Борщ наливаємо в порційні тарілки, викладаємо вушка і притрушуємо дрібно нарізаною зеленню кропу.
Борщ з грибними вушками / Фото Today.ua
Читайте повністю Наталка Карпа розповіла рецепт борщу з грибними вушками
Різдвяний куліш від Alyosha
Інгредієнти
- пшоно – 100 грамів;
- картопля – 5 штук;
- цибуля – 1 велика;
- морква – 1 штука;
- корінь петрушки;
- корінь селери;
- кріп;
- петрушка;
- лавровий лист (до смаку);
- сіль (до смаку);
- олія.
Рецепт приготування кулешу
- Пшоно вимочуємо, промиваємо та відварюємо.
- Цибулю нарізаємо кубиками. Моркву натираємо на дрібній терці та обсмажуємо на сковорідці з олією.
- Картоплю вимиваємо, очищаємо та нарізаємо великими шматочками.
- Коріння селери та петрушки також миємо, чистимо. Нарізаємо дрібними шматочками. Зауважте, що селера може перебити смак трави, тому варто використовувати лише частину кореня.
- До звареного пшона додаємо овочі, лавровий лист і сіль до смаку.
- Тушкуємо все протягом 5 – 10 хвилин. У готову страву додаємо зелень.
- Подаємо куліш до святкового столу.
Рецепт кулешу / Фото з інстаграму @robinson_beard
Читайте повністю Ексклюзивний рецепт різдвяного кулешу від Alyosha
Квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко
Інгредієнти
- квасоля – 250 грамів;
- томати – 2 штуки (як альтернативу можна взяти готову томатну пасту);
- морква – 1 штука;
- часник – 2 зубці;
- цибуля – 1 штука;
- зелень;
- сіль;
- мелений чорний перець;
- оливкова (або соняшникова) олія.
Рецепт приготування квасолі в томатному соусі
- Перед тушкуванням квасолю потрібно замочити, бажано на ніч.
- Вранці – промити та варити квасолю до готовності. Для пікантнішого смаку зірка радить готувати не у звичайній воді, а в пиві. Алкоголь випарується, а смак хмелю залишиться та наповнить страву пікантними нотами.
- Очищені цибулю та часник, бланшовані томати без шкірки нарізати будь-яким зручним для вас способом. Моркву дрібно натерти.
- Трохи обсмажити на оливковій або соняшниковій олії овочі, додати зварену квасолю.
- Посолити, поперчити до смаку.
- Додати зелень і часник. Подавати до столу теплою, у святковому посуді.
Квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 Каналу
Читайте повністю Тоня Матвієнко поділилась рецептом квасолі в томатному соусі
Різдвяний пиріг від Олександри Кучеренко
Інгредієнти для пирога
- борошно – 250 грамів;
- розпушувач – 1 пакетик;
- рослинна олія – 100 грамів;
- апельсин – 2 штуки;
- лимон – пів фрукта;
- цукор – 150 грамів;
- дрібка солі;
- ванілін;
- мелена кориця;
- родзинки – білі та чорні;
- горіхи;
- цукати.
Інгредієнти для декору пирога
- цукрова пудра – 150 грамів;
- зелені гілочки розмарину;
- ягоди калини;
- червоні ягоди журавлини;
- паличка кориці.
Рецепт приготування пирога "Різдвяний віночок"
- Апельсини та лимон ретельно вимийте, насухо витріть і натріть цедру на найдрібнішій тертці, не зачіпаючи білий шар шкірки.
- Очищені цитрусові – апельсин і пів лимона – пропустіть через блендер.
- Змішайте цедру з м'якотою, додайте рослинну олію, цукор та дрібку солі.
- Просійте борошно через дрібне сито, змішайте з розпушувачем і ваніліном. Додайте до загальної маси.
- У густе тісто покладіть цукати, родзинки, горіхи та мелену корицю. Ретельно розмішайте до однорідної консистенції.
- Тісто рівномірно розмістіть по круглій формі для випічки. Відправте пиріг у попередньо розігріту до 185 градусів духовку. Випікайте 40 хвилин.
- У той час, як "Різдвяний віночок" випікається, зробіть білу помадку. До цукрової пудри додайте сік половини лимона, розмішайте до утворення густої, тягучої маси.
- Готовий різдвяний пиріг полийте глазур'ю та прикрасьте гілочками розмарину, червоними ягодами калини та журавлини, паличкою кориці. Ваші гості будуть у захваті від такого пісного десерту на Святвечір.
Пиріг "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 Каналу
Читайте повністю Рецепт різдвяного пирога від Олександри Кучеренко
Різдвяне печиво від Світлани Тарабарової
Інгредієнти
- борошно – 350 грамів;
- кукурудзяний (або картопляний) крохмаль – 150 грамів;
- сіль – пів чайної ложки;
- розпушувач – 1 чайна ложка;
- цукор – 190 грамів;
- вода – 150 мілілітрів;
- рослинна олія – 150 мілілітрів;
- ванільний цукор;
- цукрова пудра;
- мелена кориця.
Рецепт приготування різдвяного печива
- Просійте борошно та крохмаль. Додайте до них сіль і розпушувач.
- Окремо змішайте цукор, ванільний цукор та воду. Кристали повинні розчинитися.
- Додайте до сухих інгредієнтів рослинну олію та ретельно перемішайте. Потім влийте воду з цукром і замісіть однорідне тісто.
- Слід вим'яти тісто руками на присипаному борошном столі. Розкачайте його пластом завтовшки приблизно 3 міліметри і виріжте печиво пластиковими (чи залізними) формочками.
- Викладіть печиво на деко, застелене пергаментом для випічки.
- Випікайте 12 – 15 хвилин при температурі 180 градусів. Коли краї підрум'яняться – діставайте печиво з духовки. Воно повинно залишитися світлим.
- Для декору змішайте цукрову пудру з меленою корицею і посипте печиво, коли воно ще тепле. Все, подавайте ароматний десерт на стіл.
Різдвяне печиво від Світлани Тарабарової / Фото співачки для 24 Каналу
Читайте повністю Світлана Тарабарова приготувала різдвяне печиво з сином – рецепт
Узвар із розмарином від Євгена Клопотенка
Інгредієнти
- сухофрукти (яблука, груші, сливи) – 500 грамів;
- цукор – 2 – 3 столові ложки;
- розмарин – 4 гілочки.
Рецепт приготування узвару з розмарином
- Сухофрукти добре промиваємо. Викладаємо в каструлю і заливаємо холодною водою.
- Доводимо до кипіння, додаємо цукор – особисто Клопотенку подобається, коли узвар не надто солодкий.
- Знімаємо з вогню і додаємо гілочки розмарину, порізані великими шматками. Закриваємо кришкою і даємо настоятися.
- Для приготування напою загалом потрібно виділити 35 хвилин.
Рецепт узвару з розмарином від Євгена Клопотенка / Фото кухаря для 24 Каналу
Читайте повністю Євген Клопотенко порекомендував для застілля свій рецепт узваруСайт 24 Каналу вітає усіх з Новим роком і прийдешнім Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.