Для повноцінної Святої вечері кухар радить також зварити ароматний напій, тому поділився з 24 каналом своїм ексклюзивним рецептом узвару з розмарином.
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Євген Клопотенко наголошує, що узвар з розмарином якнайкраще підійде до будь-якого столу – і до святкового, і до буденного. Але йому, як поціновувачу незвичайних поєднань смаків, завжди хотілося додати в рецепт чогось нового. Чогось, що посилить і розкриє смак сухофруктів.
Я додавав до нього різні трави і спеції і зрештою зупинився на розмарині, який, на мій погляд, надає узвару ідеального хвойного присмаку. Упевнений, що цей смак вам теж сподобається,
– каже Клопотенко.
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Рецепт узвару з розмарином
Інгредієнти:
- сухофрукти (яблука, груші, сливи) – 500 грамів;
- цукор – 2 – 3 столові ложки;
- розмарин – 4 гілочки.
Рецепт узвару з розмарином від Євгена Клопотенка / Фото пресслужби
Спосіб приготування узвару з розмарином:
Сухофрукти добре промиваємо. Викладаємо в каструлю і заливаємо холодною водою.
Доводимо до кипіння, додаємо цукор – особисто Клопотенку подобається, коли узвар не надто солодкий.
Знімаємо з вогню і додаємо гілочки розмарину, порізані великими шматками. Закриваємо кришкою і даємо настоятися.
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Клопотенко поділився рецептом узвару для проєкту "Свята ніч з зірками" / Фото пресслужби