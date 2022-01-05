Для повноцінної Святої вечері кухар радить також зварити ароматний напій, тому поділився з 24 каналом своїм ексклюзивним рецептом узвару з розмарином.

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Важливо! Цікаво, що ж готують українські зірки в передвечір Різдва? Сайт 24 каналу запустив спецпроєкт "Свята ніч з зірками", де з 1 по 6 січня ми опублікуємо найцікавіше пісне меню до святкового столу. З першою різдвяною зіркою ви зможете посмакувати стравами, які також будуть на Святій вечері у ваших улюблених артистів.



Авторка проєкту – керівниця розділу LifeStyle 24 Уляна Журба.

Євген Клопотенко наголошує, що узвар з розмарином якнайкраще підійде до будь-якого столу – і до святкового, і до буденного. Але йому, як поціновувачу незвичайних поєднань смаків, завжди хотілося додати в рецепт чогось нового. Чогось, що посилить і розкриє смак сухофруктів.

Я додавав до нього різні трави і спеції і зрештою зупинився на розмарині, який, на мій погляд, надає узвару ідеального хвойного присмаку. Упевнений, що цей смак вам теж сподобається,

– каже Клопотенко.

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Рецепт узвару з розмарином

Інгредієнти:

сухофрукти (яблука, груші, сливи) – 500 грамів;

цукор – 2 – 3 столові ложки;

розмарин – 4 гілочки.



Рецепт узвару з розмарином від Євгена Клопотенка / Фото пресслужби

Спосіб приготування узвару з розмарином:

Сухофрукти добре промиваємо. Викладаємо в каструлю і заливаємо холодною водою.

Доводимо до кипіння, додаємо цукор – особисто Клопотенку подобається, коли узвар не надто солодкий.

Знімаємо з вогню і додаємо гілочки розмарину, порізані великими шматками. Закриваємо кришкою і даємо настоятися.

Для приготування напою загалом потрібно виділити 35 хвилин.

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Клопотенко поділився рецептом узвару для проєкту "Свята ніч з зірками" / Фото пресслужби