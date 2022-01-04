У рамках проєкту "Свята ніч з зірками" Світлана Тарабарова розповіла простий і швидкий рецепт домашнього печива. З ним впорається навіть малюк, адже зіркова матуся не вперше готує десерт з 3-річним сином Іваном.

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Важливо! Цікаво, що ж готують українські зірки в передвечір Різдва? Сайт 24 каналу запустив спецпроєкт "Свята ніч з зірками", де з 1 по 6 січня ми опублікуємо найцікавіше пісне меню до святкового столу. З першою різдвяною зіркою ви зможете посмакувати стравами, які також будуть на Святій вечері у ваших улюблених артистів.



Авторка проєкту – керівниця розділу LifeStyle 24 Уляна Журба

Успішна артистка зізнається, що на Святвечір у їхньому розкішному будинку не гамірно, у них панує спокійна атмосфера. Єдині гості, які навідуються до зіркової сім'ї 6 січня, – хрещені батьки Марійки та Івана.

"Святвечір чекаємо лише хрещених наших дітей. Ми збираємося разом, співаємо колядки, смакуємо різну кутю – кожен із друзів приносить свою," – ексклюзивно ділиться Світлана Тарабарова.

Сама зірка робить кутю за сімейним рецептом, який передавався від бабусі до мами, а від мами – до неї та сестер. Крім того, Світлана завжди готує рибу з рисом або картоплею, а на десерт – випікає різдвяне печиво.

Різдвяне печиво ми випікаємо самі. Раніше це робила лише я, а зараз вже Іван допомагає. Абсолютно всі обожнюють це печиво – я, Олексій, Іван, Марійка. Розлітається дуже швидко,

– розповідає артистка.

У 3-річного хлопчика неабиякий хист до кулінарії. Він охоче місить і розкачує тісто, вирізає печиво вигадливими формочками та викладає на деко. Світлана Тарабарова гарантує, що в дітей від цього процесу залишиться маса вражень, а в заклопотаних господинь – час на інші 11 страв на святковий стіл до Святвечора.

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Світлана Тарабарова на кухні з сином / Фото співачки для 24 каналу

Рецепт різдвяного печива від Світлани Тарабарової

Інгредієнти для різдвяного печива

борошно – 350 грамів;

кукурудзяний (або картопляний) крохмаль – 150 грамів;

сіль – пів чайної ложки;

розпушувач – 1 чайна ложка;

цукор – 190 грамів;

вода – 150 мілілітрів;

рослинна олія – 150 мілілітрів;

ванільний цукор;

цукрова пудра;

мелена кориця.

Спосіб приготування різдвяного печива від Світлани Тарабарової

Просійте борошно та крохмаль. Додайте до них сіль і розпушувач.

Окремо змішайте цукор, ванільний цукор та воду. Кристали повинні розчинитися.

Світлана Тарабарова готує різдвяне печиво з сином / Фото співачки для 24 каналу

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Додайте до сухих інгредієнтів рослинну олію та ретельно перемішайте. Потім влийте воду з цукром і замісіть однорідне тісто.

Світлана Тарабарова готує різдвяне печиво з сином / Фото співачки для 24 каналу

Слід вим'яти тісто руками на присипаному борошном столі. Розкачайте його пластом завтовшки приблизно 3 міліметри і виріжте печиво пластиковими (чи залізними) формочками.

Світлана Тарабарова готує різдвяне печиво з сином / Фото співачки для 24 каналу

Світлана Тарабарова готує різдвяне печиво з сином / Фото співачки для 24 каналу

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Світлана Тарабарова готує різдвяне печиво з сином / Фото співачки для 24 каналу

Світлана Тарабарова готує різдвяне печиво з сином / Фото співачки для 24 каналу

Викладіть печиво на деко, застелене пергаментом для випічки.

Випікайте 12 – 15 хвилин при температурі 180 градусів. Коли краї підрум'яняться – діставайте печиво з духовки. Воно повинно залишитися світлим.

Для декору змішайте цукрову пудру з меленою корицею і посипте печиво, коли воно ще тепле. Все, подавайте ароматний десерт на стіл.

Ці секретні інгредієнти додають особливого смаку не тільки печиву, а й наповнюють весь будинок. Цукрова пудра з корицею ще на теплому печиві починає танути, аромат стоїть на весь дім. Це і є атмосфера Різдва,

– ділиться Світлана Тарабарова.

Різдвяне печиво від Світлани Тарабарової / Фото співачки для 24 каналу

Різдвяне печиво від Світлани Тарабарової / Фото співачки для 24 каналу