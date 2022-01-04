Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) долучилася до різдвяного проєкту "Свята ніч з зірками". Вона розповіла про особливу страву, яка щороку є на її столі на Святий вечір.

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Важливо! Цікаво, що ж готують українські зірки в передвечір Різдва? Сайт 24 каналу запустив спецпроєкт "Свята ніч з зірками", де з 1 по 6 січня ми опублікуємо найцікавіше пісне меню до святкового столу. З першою різдвяною зіркою ви зможете посмакувати стравами, які також будуть на Святій вечері у ваших улюблених артистів.



Авторка проєкту – керівниця розділу LifeStyle 24 Уляна Журба.

Куліш для мене – це не просто страва. Куліш – це козацька страва, яку дуже любили запорізькі козаки, а я ж із Запоріжжя! Окрім того, Куліш – це дівоче прізвище моєї бабусі. І скажіть, куди дітися від кулешу? Нікуди. Доля!

– прокоментувала Alyosha.



Alyosha біля ялинки / Фото з інстаграму співачки

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Рецепт кулешу від Alyosha

Інгредієнти:

пшоно – 100 грамів;

картопля – 5 штук;

цибуля – 1 велика;

морква – 1 штука;

корінь петрушки;

корінь селери;

кріп;

петрушка;

лавровий лист (до смаку);

сіль (до смаку);

олія.

Спосіб приготування кулешу від Alyosha:

Пшоно вимочуємо, промиваємо та відварюємо.

Цибулю нарізаємо кубиками.

Моркву натираємо на дрібній терці та обсмажуємо на сковорідці з олією.

Картоплю вимиваємо, очищаємо та нарізаємо великими шматочками.

Коріння селери та петрушки також миємо, чистимо. Нарізаємо дрібними шматочками.

Зауважте, що селера може перебити смак трави, тому варто використовувати лише частину кореня.

До звареного пшона додаємо овочі, лавровий лист і сіль до смаку.

Тушкуємо все протягом 5 – 10 хвилин.

У готову страву додаємо зелень.

Подаємо куліш до святкового столу.

Смачного!

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Alyosha з сім'єю біля ялинки / Фото з інстаграму співачки