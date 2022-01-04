Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) долучилася до різдвяного проєкту "Свята ніч з зірками". Вона розповіла про особливу страву, яка щороку є на її столі на Святий вечір.
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Куліш для мене – це не просто страва. Куліш – це козацька страва, яку дуже любили запорізькі козаки, а я ж із Запоріжжя! Окрім того, Куліш – це дівоче прізвище моєї бабусі. І скажіть, куди дітися від кулешу? Нікуди. Доля!
– прокоментувала Alyosha.
Alyosha біля ялинки / Фото з інстаграму співачки
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Рецепт кулешу від Alyosha
Інгредієнти:
- пшоно – 100 грамів;
- картопля – 5 штук;
- цибуля – 1 велика;
- морква – 1 штука;
- корінь петрушки;
- корінь селери;
- кріп;
- петрушка;
- лавровий лист (до смаку);
- сіль (до смаку);
- олія.
Спосіб приготування кулешу від Alyosha:
- Пшоно вимочуємо, промиваємо та відварюємо.
- Цибулю нарізаємо кубиками.
- Моркву натираємо на дрібній терці та обсмажуємо на сковорідці з олією.
- Картоплю вимиваємо, очищаємо та нарізаємо великими шматочками.
- Коріння селери та петрушки також миємо, чистимо. Нарізаємо дрібними шматочками.
- Зауважте, що селера може перебити смак трави, тому варто використовувати лише частину кореня.
- До звареного пшона додаємо овочі, лавровий лист і сіль до смаку.
- Тушкуємо все протягом 5 – 10 хвилин.
- У готову страву додаємо зелень.
- Подаємо куліш до святкового столу.
Смачного!
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Alyosha з сім'єю біля ялинки / Фото з інстаграму співачки