У проєкті "Свята ніч з зірками", до якого ми готувались ще до повномасштабної російсько-української війниу 2022 році, ми дізнались найкращі ексклюзивні рецепти у таких українських знаменитостей, як "Міс України 2016" Олександри Кучеренко, музикантів Олександра та Юлії Божиків, співачок Наталки Карпи, Alyosha, Світлани Тарабарової і Тоні Матвієнко, а також у провідного українського кухаря Євгена Клопотенка.

Варто знати 12 пісних страв на Святвечір: що готують напередодні Різдва та яке значення має кожна страва

Традиційно на столі повинні бути 12 пісних страв, якими всі частуються з перервами на українські колядки. Вже наступного дня, 7 січня, християни східного обряду зустрічають народження Ісуса Христа у своїх храмах та серцях.

Аби ваша вечеря ще до першої різдвяної зірки була смачною і такою, як на столах ваших улюблених артистів, пропонуємо занотувати усі рецепти!

Страви до Святої вечері

Кутя від Оксани Мухи

Інгредієнти

зерна пшениці або ячменю;

мак;

мед;

вода;

родзинки;

горіхи;

сушені вишні.

Рецепт приготування куті

Попередньо співачка приготувала кутю – мак не перемелювала, а купила вже готовий, лише запарила його.

Додала багато родзинок та лісових горіхів. Їх потрібно подрібнити ножем.

Для більш солодкої куті можна додати тертий шоколад або сушену вишню – мама Оксани Мухи спершу виварює вишні у смачному солодкому сиропі, а потім засушує.

І останній інгредієнт – мед. Його потрібно розмішати з водою (близько пів склянки) і додати до куті.



Кутя від Оксани Мухи / Фото Анастасії Зазуляк, 24 Канал

Рецепт куті від Оксани Мухи: дивіться відео 24 каналу

Читайте повністю Оксана Муха приготувала кутю та поділилася сімейним рецептом

Тушкована капуста від Олександра і Юлії Божиків

Інгредієнти

квашена капуста;

квасоля;

цибуля;

томатна паста;

перець горошком;

лавровий лист;

сіль.

Рецепт приготування тушкованої капусти з квасолею

Беремо квашену капусту. Юлія використовувала під час приготування капусту, яку квасить її батько.

Тушкуємо її до напівготовності на олії до золотистого кольору, щоб вона стала м'якою.

Беремо сиру квасолю. Замочуємо її на 5 – 6 годин. Після цього варимо до напівготовності та викладаємо на капусту.

Готуємо соус:

Таємний інгредієнт цієї страви – соус. Для його приготування потрібні цибуля, томатна паста, перець горошком, лавровий лист і трішки солі.

Спершу ріжемо цибулю й підсмажуємо її до золотистого кольору.

У холодну томатну пасту додаємо перець горошком, лавровий лист і трішки солі.

Додаємо томатну пасту зі спеціями до смаженої цибулі.

Разом обсмажуємо все і додаємо пів літри окропу.

Це все разом перемішуємо та доводимо до кипіння.

Заливаємо капусту з квасолею соусом і тушкуємо протягом 45 хвилин.

Після приготування перекладаємо нашу страву у святковий посуд і подаємо до столу.



Тушкована капуста з квасолею від сім'ї Божиків / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Рецепт тушкованої капусти з квасолею від сім'ї Божиків: дивіться відео 24 Каналу

Читайте повністю Олександр та Юлія Божики поділилися рецептом тушкованої капусти з квасолею

Борщ з грибними вушками від Наталки Карпи

Інгредієнти для борщу

червоний буряк – 600 – 700 грамів;

велика ріпчаста цибуля – 1 штука;

грибний бульйон – 3 літри;

оцет або лимонний сік – 2 столові ложки або собі до смаку;

лавровий лист;

сіль;

чорний мелений перець;

зелень кропу.

Інгредієнти для вушок:

білі сушені гриби – дві повні жмені;

невелика ріпчаста цибуля – 1 штука;

борошно – 150 грамів;

яйця – 1 штука;

вода – 50 грамів;

сіль;

чорний мелений перець.



Святвечір у сім'ї Наталки Карпи / Фото з інстаграму Наталки Карпи

Перед приготуванням:

Гриби потрібно замочити на ніч. Після цього залити їх чистою водою і варити до готовності (Наталка радить варити годину). Потім грибний бульйон злити й процідити через дрібне сито. На цьому бульйоні варитимемо борщ. Помитий буряк також відварити до готовності.

Рецепт приготування вушок

Нарізаємо цибулю дрібними кубиками та злегка підсмажуємо на соняшниковій олії.

Відварені гриби пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо ножем.

До цибулі додаємо гриби, сіль, перець і разом смажимо протягом 3 – 5 хвилин на середньому вогні.

На стільницю висипаємо борошно, робимо в ньому невелике заглиблення і розбиваємо туди яйце, дрібку солі. Все це злегка перемішуємо рукою. Потім, поступово додаючи воду, замішуємо тісто.

На присипаній борошном стільниці. розкачуємо тісто (дуже тоненько, 1 – 1,5 міліметра).

Формою або склянкою витискаємо кружечки діаметром 4 сантиметри.

На кружечок викладаємо грибну начинку, щільно зліплюємо краї докупи, з'єднуємо кінці.

Вушка викладаємо в каструлю з киплячою водою. Доводимо до кипіння і варимо 1 – 2 хвилини.

Щоб готові вушка не злипалися, перемащуємо їх олією.

Рецепт приготування борщу

Варений буряк очищуємо від шкірки та натираємо на грубій терці.

Цибулю нарізаємо соломкою й обсмажуємо на соняшниковій олії до золотистого кольору.

Додаємо до готової цибулі буряк і оцет, все перемішуємо і тушкуємо 3 – 5 хвилин.

Після цього додаємо буряк, лавровий лист, сіль і перець до киплячого грибного бульйону.

Швидко доводимо до кипіння і варимо на малому вогні ще 3 – 4 хвилини.

Подаємо на стіл:

Борщ наливаємо в порційні тарілки, викладаємо вушка і притрушуємо дрібно нарізаною зеленню кропу.



Борщ з грибними вушками / Фото Today.ua

​Читайте повністю Наталка Карпа розповіла рецепт борщу з грибними вушками

Різдвяний куліш від Alyosha

Інгредієнти

пшоно – 100 грамів;

картопля – 5 штук;

цибуля – 1 велика;

морква – 1 штука;

корінь петрушки;

корінь селери;

кріп;

петрушка;

лавровий лист (до смаку);

сіль (до смаку);

олія.

Рецепт приготування кулешу

Пшоно вимочуємо, промиваємо та відварюємо.

Цибулю нарізаємо кубиками. Моркву натираємо на дрібній терці та обсмажуємо на сковорідці з олією.

Картоплю вимиваємо, очищаємо та нарізаємо великими шматочками.

Коріння селери та петрушки також миємо, чистимо. Нарізаємо дрібними шматочками. Зауважте, що селера може перебити смак трави, тому варто використовувати лише частину кореня.

До звареного пшона додаємо овочі, лавровий лист і сіль до смаку.

Тушкуємо все протягом 5 – 10 хвилин. У готову страву додаємо зелень.

Подаємо куліш до святкового столу.



Рецепт кулешу / Фото з інстаграму @robinson_beard

​Читайте повністю Ексклюзивний рецепт різдвяного кулешу від Alyosha

Квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко

Інгредієнти

квасоля – 250 грамів;

томати – 2 штуки (як альтернативу можна взяти готову томатну пасту);

морква – 1 штука;

часник – 2 зубці;

цибуля – 1 штука;

зелень;

сіль;

мелений чорний перець;

оливкова (або соняшникова) олія.

Рецепт приготування квасолі в томатному соусі

Перед тушкуванням квасолю потрібно замочити, бажано на ніч.

Вранці – промити та варити квасолю до готовності. Для пікантнішого смаку зірка радить готувати не у звичайній воді, а в пиві. Алкоголь випарується, а смак хмелю залишиться та наповнить страву пікантними нотами.

Очищені цибулю та часник, бланшовані томати без шкірки нарізати будь-яким зручним для вас способом. Моркву дрібно натерти.

Трохи обсмажити на оливковій або соняшниковій олії овочі, додати зварену квасолю.

Посолити, поперчити до смаку.

Додати зелень і часник. Подавати до столу теплою, у святковому посуді.



Квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 Каналу

​Читайте повністю Тоня Матвієнко поділилась рецептом квасолі в томатному соусі

Різдвяний пиріг від Олександри Кучеренко

Інгредієнти для пирога

борошно – 250 грамів;

розпушувач – 1 пакетик;

рослинна олія – 100 грамів;

апельсин – 2 штуки;

лимон – пів фрукта;

цукор – 150 грамів;

дрібка солі;

ванілін;

мелена кориця;

родзинки – білі та чорні;

горіхи;

цукати.

Інгредієнти для декору пирога

цукрова пудра – 150 грамів;

зелені гілочки розмарину;

ягоди калини;

червоні ягоди журавлини;

паличка кориці.

Рецепт приготування пирога "Різдвяний віночок"

Апельсини та лимон ретельно вимийте, насухо витріть і натріть цедру на найдрібнішій тертці, не зачіпаючи білий шар шкірки.

Очищені цитрусові – апельсин і пів лимона – пропустіть через блендер.

Змішайте цедру з м'якотою, додайте рослинну олію, цукор та дрібку солі.

Просійте борошно через дрібне сито, змішайте з розпушувачем і ваніліном. Додайте до загальної маси.

​У густе тісто покладіть цукати, родзинки, горіхи та мелену корицю. Ретельно розмішайте до однорідної консистенції.

Тісто рівномірно розмістіть по круглій формі для випічки. Відправте пиріг у попередньо розігріту до 185 градусів духовку. Випікайте 40 хвилин.

У той час, як "Різдвяний віночок" випікається, зробіть білу помадку. До цукрової пудри додайте сік половини лимона, розмішайте до утворення густої, тягучої маси.

Готовий різдвяний пиріг полийте глазур'ю та прикрасьте гілочками розмарину, червоними ягодами калини та журавлини, паличкою кориці. Ваші гості будуть у захваті від такого пісного десерту на Святвечір.



​Пиріг "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 Каналу

​Читайте повністю Рецепт різдвяного пирога від Олександри Кучеренко

Різдвяне печиво від Світлани Тарабарової

Інгредієнти

борошно – 350 грамів;

кукурудзяний (або картопляний) крохмаль – 150 грамів;

сіль – пів чайної ложки;

розпушувач – 1 чайна ложка;

цукор – 190 грамів;

вода – 150 мілілітрів;

рослинна олія – 150 мілілітрів;

ванільний цукор;

цукрова пудра;

мелена кориця.

Рецепт приготування різдвяного печива

Просійте борошно та крохмаль. Додайте до них сіль і розпушувач.

Окремо змішайте цукор, ванільний цукор та воду. Кристали повинні розчинитися.

Додайте до сухих інгредієнтів рослинну олію та ретельно перемішайте. Потім влийте воду з цукром і замісіть однорідне тісто.

Слід вим'яти тісто руками на присипаному борошном столі. Розкачайте його пластом завтовшки приблизно 3 міліметри і виріжте печиво пластиковими (чи залізними) формочками.

Викладіть печиво на деко, застелене пергаментом для випічки.

Випікайте 12 – 15 хвилин при температурі 180 градусів. Коли краї підрум'яняться – діставайте печиво з духовки. Воно повинно залишитися світлим.

Для декору змішайте цукрову пудру з меленою корицею і посипте печиво, коли воно ще тепле. Все, подавайте ароматний десерт на стіл.



Різдвяне печиво від Світлани Тарабарової / Фото співачки для 24 Каналу

​Читайте повністю Світлана Тарабарова приготувала різдвяне печиво з сином – рецепт

Узвар із розмарином від Євгена Клопотенка

Інгредієнти

сухофрукти (яблука, груші, сливи) – 500 грамів;

цукор – 2 – 3 столові ложки;

розмарин – 4 гілочки.

Рецепт приготування узвару з розмарином

Сухофрукти добре промиваємо. Викладаємо в каструлю і заливаємо холодною водою.

Доводимо до кипіння, додаємо цукор – особисто Клопотенку подобається, коли узвар не надто солодкий.

Знімаємо з вогню і додаємо гілочки розмарину, порізані великими шматками. Закриваємо кришкою і даємо настоятися.

Для приготування напою загалом потрібно виділити 35 хвилин.



Рецепт узвару з розмарином від Євгена Клопотенка / Фото кухаря для 24 Каналу

​Читайте повністю Євген Клопотенко порекомендував для застілля свій рецепт узвару

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