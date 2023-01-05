У проєкті "Свята ніч з зірками", до якого ми готувались ще до повномасштабної російсько-української війниу 2022 році, ми дізнались найкращі ексклюзивні рецепти у таких українських знаменитостей, як "Міс України 2016" Олександри Кучеренко, музикантів Олександра та Юлії Божиків, співачок Наталки Карпи, Alyosha, Світлани Тарабарової і Тоні Матвієнко, а також у провідного українського кухаря Євгена Клопотенка.

Варто знати 12 пісних страв на Святвечір: що готують напередодні Різдва та яке значення має кожна страва

Традиційно на столі повинні бути 12 пісних страв, якими всі частуються з перервами на українські колядки. Вже наступного дня, 7 січня, християни східного обряду зустрічають народження Ісуса Христа у своїх храмах та серцях.

Аби ваша вечеря ще до першої різдвяної зірки була смачною і такою, як на столах ваших улюблених артистів, пропонуємо занотувати усі рецепти!

Страви до Святої вечері

Інгредієнти

  • зерна пшениці або ячменю;
  • мак;
  • мед;
  • вода;
  • родзинки;
  • горіхи;
  • сушені вишні.

Рецепт приготування куті

  • Попередньо співачка приготувала кутю – мак не перемелювала, а купила вже готовий, лише запарила його.
  • Додала багато родзинок та лісових горіхів. Їх потрібно подрібнити ножем.
  • Для більш солодкої куті можна додати тертий шоколад або сушену вишню – мама Оксани Мухи спершу виварює вишні у смачному солодкому сиропі, а потім засушує.
  • І останній інгредієнт – мед. Його потрібно розмішати з водою (близько пів склянки) і додати до куті.


Кутя від Оксани Мухи / Фото Анастасії Зазуляк, 24 Канал

Рецепт куті від Оксани Мухи: дивіться відео 24 каналу

Читайте повністю Оксана Муха приготувала кутю та поділилася сімейним рецептом

Інгредієнти

  • квашена капуста;
  • квасоля;
  • цибуля;
  • томатна паста;
  • перець горошком;
  • лавровий лист;
  • сіль.

Рецепт приготування тушкованої капусти з квасолею

  • Беремо квашену капусту. Юлія використовувала під час приготування капусту, яку квасить її батько.
  • Тушкуємо її до напівготовності на олії до золотистого кольору, щоб вона стала м'якою.
  • Беремо сиру квасолю. Замочуємо її на 5 – 6 годин. Після цього варимо до напівготовності та викладаємо на капусту.

Готуємо соус:

  • Таємний інгредієнт цієї страви – соус. Для його приготування потрібні цибуля, томатна паста, перець горошком, лавровий лист і трішки солі.
  • Спершу ріжемо цибулю й підсмажуємо її до золотистого кольору.
  • У холодну томатну пасту додаємо перець горошком, лавровий лист і трішки солі.
  • Додаємо томатну пасту зі спеціями до смаженої цибулі.
  • Разом обсмажуємо все і додаємо пів літри окропу.
  • Це все разом перемішуємо та доводимо до кипіння.
  • Заливаємо капусту з квасолею соусом і тушкуємо протягом 45 хвилин.
  • Після приготування перекладаємо нашу страву у святковий посуд і подаємо до столу.


Тушкована капуста з квасолею від сім'ї Божиків / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Рецепт тушкованої капусти з квасолею від сім'ї Божиків: дивіться відео 24 Каналу

Читайте повністю Олександр та Юлія Божики поділилися рецептом тушкованої капусти з квасолею

Інгредієнти для борщу

  • червоний буряк – 600 – 700 грамів;
  • велика ріпчаста цибуля – 1 штука;
  • грибний бульйон – 3 літри;
  • оцет або лимонний сік – 2 столові ложки або собі до смаку;
  • лавровий лист;
  • сіль;
  • чорний мелений перець;
  • зелень кропу.

Інгредієнти для вушок:

  • білі сушені гриби – дві повні жмені;
  • невелика ріпчаста цибуля – 1 штука;
  • борошно – 150 грамів;
  • яйця – 1 штука;
  • вода – 50 грамів;
  • сіль;
  • чорний мелений перець.


Святвечір у сім'ї Наталки Карпи / Фото з інстаграму Наталки Карпи

Перед приготуванням:

Гриби потрібно замочити на ніч. Після цього залити їх чистою водою і варити до готовності (Наталка радить варити годину). Потім грибний бульйон злити й процідити через дрібне сито. На цьому бульйоні варитимемо борщ. Помитий буряк також відварити до готовності.

Рецепт приготування вушок

  • Нарізаємо цибулю дрібними кубиками та злегка підсмажуємо на соняшниковій олії.
  • Відварені гриби пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо ножем.
  • До цибулі додаємо гриби, сіль, перець і разом смажимо протягом 3 – 5 хвилин на середньому вогні.
  • На стільницю висипаємо борошно, робимо в ньому невелике заглиблення і розбиваємо туди яйце, дрібку солі. Все це злегка перемішуємо рукою. Потім, поступово додаючи воду, замішуємо тісто.
  • На присипаній борошном стільниці. розкачуємо тісто (дуже тоненько, 1 – 1,5 міліметра).
  • Формою або склянкою витискаємо кружечки діаметром 4 сантиметри.
  • На кружечок викладаємо грибну начинку, щільно зліплюємо краї докупи, з'єднуємо кінці.
  • Вушка викладаємо в каструлю з киплячою водою. Доводимо до кипіння і варимо 1 – 2 хвилини.
  • Щоб готові вушка не злипалися, перемащуємо їх олією.

Рецепт приготування борщу

  • Варений буряк очищуємо від шкірки та натираємо на грубій терці.
  • Цибулю нарізаємо соломкою й обсмажуємо на соняшниковій олії до золотистого кольору.
  • Додаємо до готової цибулі буряк і оцет, все перемішуємо і тушкуємо 3 – 5 хвилин.
  • Після цього додаємо буряк, лавровий лист, сіль і перець до киплячого грибного бульйону.
  • Швидко доводимо до кипіння і варимо на малому вогні ще 3 – 4 хвилини.

Подаємо на стіл:

Борщ наливаємо в порційні тарілки, викладаємо вушка і притрушуємо дрібно нарізаною зеленню кропу.


Борщ з грибними вушками / Фото Today.ua

​Читайте повністю Наталка Карпа розповіла рецепт борщу з грибними вушками

Інгредієнти

  • пшоно – 100 грамів;
  • картопля – 5 штук;
  • цибуля – 1 велика;
  • морква – 1 штука;
  • корінь петрушки;
  • корінь селери;
  • кріп;
  • петрушка;
  • лавровий лист (до смаку);
  • сіль (до смаку);
  • олія.

Рецепт приготування кулешу

  • Пшоно вимочуємо, промиваємо та відварюємо.
  • Цибулю нарізаємо кубиками. Моркву натираємо на дрібній терці та обсмажуємо на сковорідці з олією.
  • Картоплю вимиваємо, очищаємо та нарізаємо великими шматочками.
  • Коріння селери та петрушки також миємо, чистимо. Нарізаємо дрібними шматочками. Зауважте, що селера може перебити смак трави, тому варто використовувати лише частину кореня.
  • До звареного пшона додаємо овочі, лавровий лист і сіль до смаку.
  • Тушкуємо все протягом 5 – 10 хвилин. У готову страву додаємо зелень.
  • Подаємо куліш до святкового столу.


Рецепт кулешу / Фото з інстаграму @robinson_beard

Читайте повністю Ексклюзивний рецепт різдвяного кулешу від Alyosha

Інгредієнти

  • квасоля – 250 грамів;
  • томати – 2 штуки (як альтернативу можна взяти готову томатну пасту);
  • морква – 1 штука;
  • часник – 2 зубці;
  • цибуля – 1 штука;
  • зелень;
  • сіль;
  • мелений чорний перець;
  • оливкова (або соняшникова) олія.

Рецепт приготування квасолі в томатному соусі

  • Перед тушкуванням квасолю потрібно замочити, бажано на ніч.
  • Вранці – промити та варити квасолю до готовності. Для пікантнішого смаку зірка радить готувати не у звичайній воді, а в пиві. Алкоголь випарується, а смак хмелю залишиться та наповнить страву пікантними нотами.
  • Очищені цибулю та часник, бланшовані томати без шкірки нарізати будь-яким зручним для вас способом. Моркву дрібно натерти.
  • Трохи обсмажити на оливковій або соняшниковій олії овочі, додати зварену квасолю.
  • Посолити, поперчити до смаку.
  • Додати зелень і часник. Подавати до столу теплою, у святковому посуді.


Квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 Каналу

Читайте повністю Тоня Матвієнко поділилась рецептом квасолі в томатному соусі

Інгредієнти для пирога

  • борошно – 250 грамів;
  • розпушувач – 1 пакетик;
  • рослинна олія – 100 грамів;
  • апельсин – 2 штуки;
  • лимон – пів фрукта;
  • цукор – 150 грамів;
  • дрібка солі;
  • ванілін;
  • мелена кориця;
  • родзинки – білі та чорні;
  • горіхи;
  • цукати.

Інгредієнти для декору пирога

  • цукрова пудра – 150 грамів;
  • зелені гілочки розмарину;
  • ягоди калини;
  • червоні ягоди журавлини;
  • паличка кориці.

Рецепт приготування пирога "Різдвяний віночок"

  • Апельсини та лимон ретельно вимийте, насухо витріть і натріть цедру на найдрібнішій тертці, не зачіпаючи білий шар шкірки.
  • Очищені цитрусові – апельсин і пів лимона – пропустіть через блендер.
  • Змішайте цедру з м'якотою, додайте рослинну олію, цукор та дрібку солі.
  • Просійте борошно через дрібне сито, змішайте з розпушувачем і ваніліном. Додайте до загальної маси.
  • ​У густе тісто покладіть цукати, родзинки, горіхи та мелену корицю. Ретельно розмішайте до однорідної консистенції.
  • Тісто рівномірно розмістіть по круглій формі для випічки. Відправте пиріг у попередньо розігріту до 185 градусів духовку. Випікайте 40 хвилин.
  • У той час, як "Різдвяний віночок" випікається, зробіть білу помадку. До цукрової пудри додайте сік половини лимона, розмішайте до утворення густої, тягучої маси.
  • Готовий різдвяний пиріг полийте глазур'ю та прикрасьте гілочками розмарину, червоними ягодами калини та журавлини, паличкою кориці. Ваші гості будуть у захваті від такого пісного десерту на Святвечір.


​Пиріг "Різдвяний віночок" / Фото Олександри Кучеренко для 24 Каналу

Читайте повністю Рецепт різдвяного пирога від Олександри Кучеренко

Інгредієнти

  • борошно – 350 грамів;
  • кукурудзяний (або картопляний) крохмаль – 150 грамів;
  • сіль – пів чайної ложки;
  • розпушувач – 1 чайна ложка;
  • цукор – 190 грамів;
  • вода – 150 мілілітрів;
  • рослинна олія – 150 мілілітрів;
  • ванільний цукор;
  • цукрова пудра;
  • мелена кориця.
  • Просійте борошно та крохмаль. Додайте до них сіль і розпушувач.
  • Окремо змішайте цукор, ванільний цукор та воду. Кристали повинні розчинитися.
  • Додайте до сухих інгредієнтів рослинну олію та ретельно перемішайте. Потім влийте воду з цукром і замісіть однорідне тісто.
  • Слід вим'яти тісто руками на присипаному борошном столі. Розкачайте його пластом завтовшки приблизно 3 міліметри і виріжте печиво пластиковими (чи залізними) формочками.
  • Викладіть печиво на деко, застелене пергаментом для випічки.
  • Випікайте 12 – 15 хвилин при температурі 180 градусів. Коли краї підрум'яняться – діставайте печиво з духовки. Воно повинно залишитися світлим.
  • Для декору змішайте цукрову пудру з меленою корицею і посипте печиво, коли воно ще тепле. Все, подавайте ароматний десерт на стіл.


Різдвяне печиво від Світлани Тарабарової / Фото співачки для 24 Каналу

Читайте повністю Світлана Тарабарова приготувала різдвяне печиво з сином – рецепт

Інгредієнти

  • сухофрукти (яблука, груші, сливи) – 500 грамів;
  • цукор – 2 – 3 столові ложки;
  • розмарин – 4 гілочки.

Рецепт приготування узвару з розмарином

  • Сухофрукти добре промиваємо. Викладаємо в каструлю і заливаємо холодною водою.
  • Доводимо до кипіння, додаємо цукор – особисто Клопотенку подобається, коли узвар не надто солодкий.
  • Знімаємо з вогню і додаємо гілочки розмарину, порізані великими шматками. Закриваємо кришкою і даємо настоятися.
  • Для приготування напою загалом потрібно виділити 35 хвилин.


Рецепт узвару з розмарином від Євгена Клопотенка / Фото кухаря для 24 Каналу

Читайте повністю Євген Клопотенко порекомендував для застілля свій рецепт узвару