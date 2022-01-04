Артистка – родом з Львівської області, де дотримуються традицій Святвечора та святкування Різдва. 6 січня ввечері на столі обов'язково повинні бути 12 пісних страв. І одна з них – борщ з грибними вушками. Його рецептом Наталка поділилася в рамках проєкту "Свята ніч з зірками".

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Рецепт борщу з грибними вушками від Наталки Карпи

Інгредієнти для борщу:

  • червоний буряк – 600 – 700 грамів;
  • велика ріпчаста цибуля – 1 штука;
  • грибний бульйон – 3 літри;
  • оцет або лимонний сік – 2 столові ложки або собі до смаку;
  • лавровий лист;
  • сіль;
  • чорний мелений перець;
  • зелень кропу.

Інгредієнти для вушок:

  • білі сушені гриби – дві повні жмені;
  • невелика ріпчаста цибуля – 1 штука;
  • борошно – 150 грамів;
  • яйця – 1 штука;
  • вода – 50 грамів;
  • сіль;
  • чорний мелений перець.

Перед приготуванням:

Гриби потрібно замочити на ніч. Після цього залити їх чистою водою і варити до готовності (Наталка радить варити годину). Потім грибний бульйон злити й процідити через дрібне сито. На цьому бульйоні варитимемо борщ. Помитий буряк також відварити до готовності.

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Різдво
Наталка Карпа з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму Наталки Карпи

Готуємо вушка:

  • Нарізаємо цибулю дрібними кубиками та злегка підсмажуємо на соняшниковій олії.
  • Відварені гриби пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо ножем.
  • До цибулі додаємо гриби, сіль, перець і разом смажимо протягом 3 – 5 хвилин на середньому вогні.
  • На стільницю висипаємо борошно, робимо в ньому невелике заглиблення і розбиваємо туди яйце, дрібку солі. Все це злегка перемішуємо рукою. Потім, поступово додаючи воду, замішуємо тісто.
  • На присипаній борошном стільниці. розкачуємо тісто (дуже тоненько, 1 – 1,5 міліметра).
  • Формою або склянкою витискаємо кружечки діаметром 4 сантиметри.
  • На кружечок викладаємо грибну начинку, щільно зліплюємо краї докупи, з'єднуємо вкінці.
  • Вушка викладаємо в каструлю з киплячою водою. Доводимо до кипіння і варимо 1 – 2 хвилини.
  • Щоб готові вушка не злипалися, перемащуємо їх олією.

Готуємо борщ:

  • Варений буряк очищуємо від шкірки та натираємо на грубій терці.
  • Цибулю нарізаємо соломкою й обсмажуємо на соняшниковій олії до золотистого кольору.
  • Додаємо до готової цибулі буряк і оцет, все перемішуємо і тушкуємо 3 – 5 хвилин.
  • Після цього додаємо буряк, лавровий лист, сіль і перець до киплячого грибного бульйону.
  • Швидко доводимо до кипіння і варимо на малому вогні ще 3 – 4 хвилини.

Подаємо на стіл:

Борщ наливаємо в порційні тарілки, викладаємо вушка і притрушуємо дрібно нарізаною зеленню кропу.

Смачного!

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Святвечір у сім'ї Наталки Карпи / Фото з інстаграму Наталки Карпи