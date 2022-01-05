З самого малку Тоню Матвієнко виховували в дусі християнських традицій, тому всі різдвяні звичаї вона знає напам'ять. Ба більше, перейняті від матері ритуали співачка сповідує з року в рік і передає своїм донькам – 23-річній Уляні та 5-річній Ніні. Однією з 12 пісних страв на Святвечір артистка поділилась з читачами 24 каналу!

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Важливо! Цікаво, що ж готують українські зірки в передвечір Різдва? Сайт 24 каналу запустив спецпроєкт "Свята ніч з зірками", де з 1 по 6 січня ми опублікуємо найцікавіше пісне меню до святкового столу. З першою різдвяною зіркою ви зможете посмакувати стравами, які також будуть на Святій вечері у ваших улюблених артистів.



Авторка проєкту – керівниця розділу LifeStyle 24 Уляна Журба

У великій родині Тоні Матвієнко є кілька традицій святкування Різдва – вдома, у заміському будинку під Києвом, і в Яремче, де вона зустрічається з колегами по сцені. За кутю на столі, як не дивно, відповідає батько співачки – Петро Гончар, адже "потрібна чоловіча сила, щоб гарно перетерти мак". Натомість зіркові мама й донька готують 11 пісних страв.

"Якщо святкуємо в родинному колі, звісно, за традицією на столі 12 пісних страв. Запалюємо свічку, мама промовляє молитву, згадуємо тих, хто вже не з нами", – ділиться співачка.

І мама, і мій старший брат постять, тому наша родина знає багато пісних страв – і голубці з картоплею, і борщ зі селерою. Однак сьогодні хочу розповісти про квасолю в томатному соусі, яка може гарно й бюджетно доповнити ваш святковий стіл,

– презентувала Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко з мамою і доньками на Святвечір / Фото з інстаграму співачки

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Рецепт квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко

Інгредієнти для квасолі в томатному соусі

квасоля – 250 грамів;

томати – 2 штуки (як альтернативу можна взяти готову томатну пасту);

морква – 1 штука;

часник – 2 зубці;

цибуля – 1 штука;

зелень;

сіль;

мелений чорний перець;

оливкова (або соняшникова) олія.

Інгредієнти для квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

Готуємо квасолю в томатному соусі – покроковий рецепт з фото

Перед тушкуванням квасолю потрібно замочити, бажано на ніч.

Вранці – промити та варити квасолю до готовності. Для пікантнішого смаку зірка радить готувати не у звичайній воді, а в пиві.

Алкоголь випарується, а смак хмелю залишиться та наповнить страву пікантними нотами,

– ділиться Тоня Матвієнко.

Очищені цибулю та часник, бланшовані томати без шкірки нарізати будь-яким зручним для вас способом. Моркву дрібно натерти.

Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

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Трохи обсмажити на оливковій або соняшниковій олії овочі, додати зварену квасолю.

Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

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Посолити, поперчити до смаку.

Додати зелень і часник. Подавати до столу теплою, у святковому посуді.

Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

Страва доволі проста і смачна, а рослинний білок, який є в бобах, напрочуд добре замінить за калорійністю тваринний, заборонений на Святвечір. Або ж стане у пригоді господині в будь-якій інший час,

– додає наостанок Тоня Матвієнко.

Квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

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