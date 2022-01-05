З самого малку Тоню Матвієнко виховували в дусі християнських традицій, тому всі різдвяні звичаї вона знає напам'ять. Ба більше, перейняті від матері ритуали співачка сповідує з року в рік і передає своїм донькам – 23-річній Уляні та 5-річній Ніні. Однією з 12 пісних страв на Святвечір артистка поділилась з читачами 24 каналу!

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У великій родині Тоні Матвієнко є кілька традицій святкування Різдва – вдома, у заміському будинку під Києвом, і в Яремче, де вона зустрічається з колегами по сцені. За кутю на столі, як не дивно, відповідає батько співачки – Петро Гончар, адже "потрібна чоловіча сила, щоб гарно перетерти мак". Натомість зіркові мама й донька готують 11 пісних страв.

"Якщо святкуємо в родинному колі, звісно, за традицією на столі 12 пісних страв. Запалюємо свічку, мама промовляє молитву, згадуємо тих, хто вже не з нами", – ділиться співачка.

І мама, і мій старший брат постять, тому наша родина знає багато пісних страв – і голубці з картоплею, і борщ зі селерою. Однак сьогодні хочу розповісти про квасолю в томатному соусі, яка може гарно й бюджетно доповнити ваш святковий стіл,
– презентувала Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко з мамою і доньками на Святвечір

Тоня Матвієнко з мамою і доньками на Святвечір / Фото з інстаграму співачки

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Рецепт квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко

Інгредієнти для квасолі в томатному соусі

  • квасоля – 250 грамів;
  • томати – 2 штуки (як альтернативу можна взяти готову томатну пасту);
  • морква – 1 штука;
  • часник – 2 зубці;
  • цибуля – 1 штука;
  • зелень;
  • сіль;
  • мелений чорний перець;
  • оливкова (або соняшникова) олія.

Свята ніч з зірками: квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко

Інгредієнти для квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

Готуємо квасолю в томатному соусі – покроковий рецепт з фото

  • Перед тушкуванням квасолю потрібно замочити, бажано на ніч.
  • Вранці – промити та варити квасолю до готовності. Для пікантнішого смаку зірка радить готувати не у звичайній воді, а в пиві.

Алкоголь випарується, а смак хмелю залишиться та наповнить страву пікантними нотами,
– ділиться Тоня Матвієнко.

  • Очищені цибулю та часник, бланшовані томати без шкірки нарізати будь-яким зручним для вас способом. Моркву дрібно натерти.

Свята ніч з зірками: квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко

Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

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  • Трохи обсмажити на оливковій або соняшниковій олії овочі, додати зварену квасолю.

Свята ніч з зірками: квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко

Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

Свята ніч з зірками: квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко

Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

Свята ніч з зірками: квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко

Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

​На десерт Свята ніч з зірками: рецепт різдвяного пирога від Олександри Кучеренко

  • Посолити, поперчити до смаку.
  • Додати зелень і часник. Подавати до столу теплою, у святковому посуді.

Свята ніч з зірками: квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко

Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

Свята ніч з зірками: квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко

Приготування квасолі в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

Страва доволі проста і смачна, а рослинний білок, який є в бобах, напрочуд добре замінить за калорійністю тваринний, заборонений на Святвечір. Або ж стане у пригоді господині в будь-якій інший час,
– додає наостанок Тоня Матвієнко.

Свята ніч з зірками: квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко

Квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко / Фото співачки для 24 каналу

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