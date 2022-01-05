У рамках святкового проєкту "Свята ніч з зірками" ми побували вдома в Оксани Мухи, де вона приготувала кутю, розповіла про особливості різдвяного періоду в її сім'ї та поділилася спогадами з дитинства.

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Важливо! Цікаво, що ж готують українські зірки у передвечір Різдва? Сайт 24 каналу запустив спецпроєкт "Свята ніч з зірками", де з 1 по 6 січня ми опублікуємо найцікавіше пісне меню до святкового столу. З першою різдвяною зіркою ви зможете посмакувати стравами, які також будуть на Святій вечері у ваших улюблених артистів. Авторка проєкту – керівниця розділу LifeStyle 24 Уляна Журба.

Оксана Муха про кутю в її родині

"Це кутя, яку колись готували мої бабусі та дідусі. У Львові ми завжди їли холодну і трохи суху кутю, а в селі, в Глуховичах – теплу і мокру.

Я в дитинстві чистила та нарізала горіхи. А всі готові інгредієнти завжди перемішував дідусь, оскільки він був найстаршим. Він також тер мак. Зараз цим займається мій тато, але часи змінилися, тому для маку використовує електричний апарат.



Оксана Муха розповіла про кутю в її родині / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

На селі жив дідо Олекса. Коли приготував кутю, йшов до худоби, пригощав її кутею. Потім йшов на поле, кидав її пташкам і казав: "Як зараз не прилетите, то потім вже не прилітайте. Ходіть зараз на кутю!". Тоді брав топірець і вдаряв по всіх деревах: грушках, сливках, яблунях тощо і казав: "Як наступного року не вродите добре, то я вас зрубаю". І після цього всього починалася вечеря. Цікаво те, що зараз ми їмо кутю на початку, а колись завжди їли її після всіх інших страв".

Велике інтерв'ю з Оксаною Мухою читайте за посиланням в рамках проєкту "Інтерв'ю 24".

Інгредієнти

зерна пшениці або ячменю;

мак;

мед;

вода;

родзинки;

горіхи;

сушені вишні.



Інгредієнти для куті від Оксани Мухи / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

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У дитинстві, в той час, коли на кухні всі готували, всі були зайняті, разом вчили колядку. Тато мав декілька колядників і щоразу ми вчили якусь нову коляду. Спершу ми вечеряли у Львові, а потім їхали до бабусі в село, де була друга вечеря. І хотіли приїхати з новою колядою. Я, сестра, мама і тато співали на чотири голоси,

– пригадала Муха.

Рецепт куті від Оксани Мухи: дивіться відео 24 каналу

Спосіб приготування куті від Оксани Мухи

Попередньо я приготувала кутю, вона трішки сухувата, бо таку люблю більше за мокру.

Мак я не перемелювала, купила вже готовий, лише запарила його. Обожнюю, коли маку в куті якомога більше.



Оксана Муха додає мак до куті / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Додаю багато родзинок. Вони обов'язково мають бути. І чим більше, тим смачніше.

З Карпат ми нещодавно привезли горіхів. Вчора Данилко допомагав їх товкти.

На Святвечір всі повинні працювати. Діти мають допомагати мамі, бабусі. Пам'ятаю, в дитинстві того дня ми нічого не їли до Святвечора. Треба було чекати, поки сядемо за стіл. Однак зараз вже не так. Діти бавляться, бігають, ніхто не вимагає, щоб допомагали,

– зазначила Оксана.

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Оксана Муха готує кутю / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Це ми приготували класичну кутю. А одного разу просила маму додати шоколад. Тепер до всіх інгредієнтів люблю домішувати сушену вишню. Її моя мама спершу виварює у смачному солодкому сиропі, а потім засушує.

І останній інгредієнт – мед. Я завжди розмішую його з водою.

Ось наша кутя, вийшла трохи мокра, як на селі, але це означає, що так сьогодні має бути. Баба з дідом на небі собі тішаться. Смачного!

– наголосила артистка.