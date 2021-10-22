Фінал "Міс Україна"

Після першого конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт", який відбувся минулої п'ятниці, 15 жовтня, напередодні прогримів ще один, не менш престижний конкурс "Міс Україна". Переможницею та володаркою корони стала 22-річна Олександра Яремчук з Вінницької області. Вона презентуватиме Україну на міжнародному конкурсі краси Miss World в Пуерто-Ріко, який відбудеться у грудні цього року.

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У дитинстві Олександра мріяла про професію акторки та перукарки. Однак здобула вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент бізнес організації" у Київському економічному університеті.

Дівчина 10 років в Україні та за кордоном професійно займалася танцями. Серед її хобі – психологія та спорт. Оскільки цього року умови конкурсу були досить жорсткими – дівчата не повинні були мати збільшені губи, нарощене волосся та не вдаватись до інших косметологічних маніпуляцій – то Олександра Кучеренко стверджує, що ніколи не мала ін'єкцій краси, та навіть не планує робити такі процедури щонайменше 5 років.



Переможниця "Міс Україна 2021" Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини

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Єлизавета II нездужала

Чимало прихильників королівської сім'ї були стурбовані через новини про те, що королева спочатку потрапила у лікарню і через це скасувала запланований візит у Північну Ірландію. Також переживання підігрівали фотографії, де Єлизавета II виходила до публіки з тростиною вперше за чимало років.

Але як згодом повідомили представники королеви, Єлизавета II провела всього кілька годин у госпіталі короля Едуарда у ніч з 21 на 22 жовтня, і потім повернулась в гарному настрої у Віндзорський замок. Перебування Її Величності в лікарні нібито не пов'язане ні з можливим захворюванням на коронавірус, ні з погіршенням самопочуття. Це лише був огляд фахівцями. Лікарі порадили Єлизаветі II більше відпочивати, однак цю пораду вона сприйняла не надто прихильно. Що цікаво, днями вона відмовилась від звання "Старенької року", яку хотіли їй присвоїти в одному з британських видань.

Щодо тростини, то точної інформації, чому вона з нею виходила у світ – немає, втім, коли вона приймала гостей у замку під час Глобального інвестиційного саміту, то вона була без неї і чудово пересувалась самотужки. Сподіваюсь, що з королевою нічого немає серйозного і 95-річний монарх ще потішить публіку своїми яскравими виходами.



Єлизавета II / Фото Getty Images

Трагедія на зйомках за участю Алека Болдвіна

У ніч з 21 на 22 жовтня у США трапилась шокуюча новина – під час знімань фільму вестерну "Іржа" голлівудський актор Алек Болдвін вистрелив із реквізитного пістолета, у якому виявились справжні патрони. Під час вистрілу осколки кулі розлетілися і потрапили у двох людей – операторку з України Галину Гатчінс і режисера Джоела Соуза. Їх двох одразу доставили у лікарню, де Галина померла від важких травм. Щодо режисера, то він досі перебуває у важкому стані.

До слова Нещасні випадки на знімальному майданчику, від яких холоне душа

Прессекретар Болдвіна заявив, що інцидент стався через неправильне запалювання пістолета. Наразі ведеться розслідування, а зйомки фільму припинені. Алек Болдвін є співпродюсером фільму і грав злочинця, чийого 13-річного онука засудили за випадкове вбивство. В мережі також з'явились кадри у перші хвилини після шокуючої загибелі українки та поранення режисера. Алек Болдвін був у шокові та не міг повірити у те, що сталось.



Алек Болдвін після пострілу на майданчику / Фото Santa Fe New Mexican

Що відомо про українку Галину Гатчінс

Жінка народилась в Україні і виросла на радянській військовій базі за Полярним колом.

Вона вивчала журналістику в Києві та кінематограф у Лос-Анджелесі.

Також працювала журналістом-розслідувачем у британських документальних виробництвах у Європі.

У 2019 році журнал American Cinematographer назвав її "висхідною зіркою".

Гатчінс була директоркою зйомок у бойовику 2020 року "Макс Фіст" (англ. Archenemy), режисером якого був Адам Іджіпт Мортімер.

Серед фільмів, які вона знімала – "Постріл наосліп" і "Дарлін'".

Галина була одружена з Метью Гатчінсом. У 42-річної жінки залишився неповнолітній син Андрос.

Які країни братимуть участь в Євробаченні-2022

Найбільший пісенний конкурс світу "Євробачення-2022" відбудеться вже за пів року! Подія, яка набула чималого розголосу після перемоги італійського гурту Måneskin, пройде у місті Турин, Італія. Кілька днів тому стало відомо, що на участь в конкурсі погодилась 41 країна включно з Україною.

У 2022 році Вірменія повернеться у "лави конкурсантів", адже через політичну кризу минулого разу вона не брала участі у шоу. Також варто згадати, що Євробачення-2022 проведуть без участі Білорусі, оскільки Белтелерадіокомпанія відмовилася транслювати торішній конкурс.

Щодо дат конкурсу Євробачення-2022, то подія пройде у такі дні:

перший півфінал – 10 травня;

другий півфінал – 12 травня;

фінал – 14 травня.

Ахтем Сеітаблаєв розлучається

Відомий режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв заявив, що розлучається зі своєю дружиною Іванною Дядюрою після 8 років шлюбу. Причиною несподіваного розриву стали почуття, які почали між ними згасати. За його словами, він досить важко переживає цей час.



Ахтем Сеітаблаєв та Іванна Дядюра / Фото з інстаграму режисера

Варто додати, що Іванна Дядюра – друга дружина режисера. Вона є продюсеркою фільмів чоловіка, а також президенткою Міжнародного київського кінофестивалю "Молодість". Стосунки у пари тривали близько 10 років, а весілля відбулось у 2013-му – за рік до окупації Криму Росією. Подія пройшла у Судаку.

У шлюбі з Іванною в Ахтема народилась донька Сафіє. Чоловік також має старшу доньку Назли, яка нещодавно вийшла заміж, та сина Селіма від першого шлюбу. Іванна має також сина Анатолія від минулого шлюбу, якого Сеітаблаєв вважає рідним.