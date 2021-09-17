Донька Ахтема Сеітаблаєва вийшла заміж

Відомий український режисер Ахтем Сеітаблаєв повідомив радісну звістку. Його 26-річна старша донька Назли вийшла заміж.

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Режисер поділився зворушливим фото з нареченою. Зірковий батько був одягнений у костюм та білу сорочку з метеликом.

Весілля доньки… Не очікував, що буду так хвилюватися,

– поділився Ахтем Сеітаблаєв.



Ахтем Сеітаблаєв з донькою / Фото з інстаграму Ахтема Сеітаблаєва

Образ нареченої

Наречена позувала перед камерою у розкішній білосніжній сукні та напівпрозорих рукавичках. Вона вклала волосся локонами, доповнила зачіску прикрасою, а образ – сережками-підвісками. На обличчі Назли красувався макіяж з акцентом на очах.

Церемонія весілля Назли Сеітаблаєвої пройшла у Туреччині, в курортному містечку Кемер. Донька режисера не показувала фото з церемонії, однак похизувалась обручками.



Обручки наречених / Фото з інстаграм-сторіз Назли

Донька Ахтема Сеітаблаєва заручилась з бойфрендом наприкінці 2018 року. Тоді режисер розповідав, що почувається збентеженим.



Донька Сеітаблаєва з чоловіком / Фото з інстаграму Ахтема Сеітаблаєва

Додамо, Ахтем Сеітаблаєв одружений з продюсеркою Іванною Дядурою. Подружжя виховує 4 дітей: дочок Назли і Сафіє, а також синів Селіма і Анатолія.

Назли Сеітаблаєва – також кіноакторка. Її творчий дебют відбувся у 4 роки, у фільмі "Мамай". Зараз дівчина має за плечима близько 15 ролей у стрічках.