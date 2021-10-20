Щороку у світі музики відбувається подія величезного масштабу – Євробачення. Кожна країна обирає найталановитіших своїх співаків і музикантів, які презентуватимуть свій винятковий спів.

Цікаво Гурт Måneskin випустив кліп MAMMAMIA, де багато пристрасті та жорстокості: відео 18+

Країни-учасниці Євробачення-2022

Згідно зі списком організаторів, за головний кубок грандіозного вокального шоу Євробачення-2022 боротимуться такі країни:

  • Албанія
  • Вірменія
  • Азербайджан
  • Бельгія
  • Кіпр
  • Чехія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Греція
  • Ісландія
  • Італія
  • Латвія
  • Молдова
  • Чорногорія
  • Північна Македонія
  • Португалія
  • Румунія
  • Сербія
  • Словенія
  • Швейцарія
  • Україна
  • Австралія
  • Австрія
  • Болгарія
  • Хорватія
  • Данія
  • Естонія
  • Грузія
  • Німеччина
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Литва
  • Мальта
  • Нідерланди
  • Норвегія
  • Польща
  • Росія
  • Сан Марино
  • Іспанія
  • Швеція
  • Велика Британія

До слова, у 2022 році Вірменія повертається у "лави конкурсантів", адже через політичну кризу минулого разу вона не брала участі у шоу. Також варто згадати, що Євробачення-2022 проведуть без участі Білорусі, так як Белтелерадіокомпанія відмовилася транслювати торішній конкурс.

Що відомо про конкурс Євробачення-2022?

  • Після свого вибухового виступу, перемогу у Євробаченні-2021 здобув італійський рок-гурт Måneskin. Тож наступний пісенний конкурс, за традицією проводитиметься у рідній країні переможців – Італії.
  • Організатори Євробачення довго обирали стосовно місця проведення шоу, адже враховували багато критеріїв. Найкомфортнішим для Євробачення-2022 став Турин.
  • Також керівництво конкурсу вирішилось і з датами, у який він пройде. Перший півфінал запланували на 10 травня, другий півфінал на 12 травня, а такий довгоочікуваний фінал проведуть 14 травня.