Щороку у світі музики відбувається подія величезного масштабу – Євробачення. Кожна країна обирає найталановитіших своїх співаків і музикантів, які презентуватимуть свій винятковий спів.

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Країни-учасниці Євробачення-2022

Згідно зі списком організаторів, за головний кубок грандіозного вокального шоу Євробачення-2022 боротимуться такі країни:

Албанія

Вірменія

Азербайджан

Бельгія

Кіпр

Чехія

Фінляндія

Франція

Греція

Ісландія

Італія

Латвія

Молдова

Чорногорія

Північна Македонія

Португалія

Румунія

Сербія

Словенія

Швейцарія

Україна

Австралія

Австрія

Болгарія

Хорватія

Данія

Естонія

Грузія

Німеччина

Ірландія

Ізраїль

Литва

Мальта

Нідерланди

Норвегія

Польща

Росія

Сан Марино

Іспанія

Швеція

Велика Британія

До слова, у 2022 році Вірменія повертається у "лави конкурсантів", адже через політичну кризу минулого разу вона не брала участі у шоу. Також варто згадати, що Євробачення-2022 проведуть без участі Білорусі, так як Белтелерадіокомпанія відмовилася транслювати торішній конкурс.

Що відомо про конкурс Євробачення-2022?