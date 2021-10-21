Конкурс "Міс Україна" організатори проводять ще з 1991 року. Під час цьогорічної підготовки до конкурсу, керівники шоу обирали серед кілька тисяч анкет дівчат. Окрім цього, кастинги проходили у Львові, Одесі, Харкові та Києві. Однак найбільше "зачепила" журі конкурсантка Олександра Яремчук.

Цікаво Олександра Яремчук виборола корону і стала переможницею "Міс Україна" 2021: біографія красуні

Олександра Яремчук перемогла на конкурсі "Міс Україна" 2021

30 фінальний конкурс краси відбувся у Києві, 21 жовтня. Ювілейний захід пройшов у Палаці "Україна". Зірковими гостями, що виступали на сцені, стали Тіна Кароль, Монатік, Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров, гурти Go_A, KAZKA, Kadnay та багато інших.

Переможниця отримала дорогоцінну корону вартістю 3 мільйони доларів, яку для конкурсу виготовив ювелір Джейкоб Арабо. На головній прикрасі з білого золота з дорогоцінними каменями – 27 сапфірів та 1250 діамантів.

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Вели конкурс краси співак Володимир Дантес, актор Тарас Цимбалюк, Тимур Мірошниченко та хореограф Влад Яма.

Важливо, що Олександра Яремчук презентує Україну на міжнародному конкурсі краси Miss World в Пуерто-Ріко. Він відбудеться цього року у грудні.

Цікаво, що цього року умови конкурсу змінилися та стали більш жорсткими. Учасниці повинні не мати татуювань, збільшених губ, імплантів, нарощеного волосся й не надавати ескорт-послуг. Через ці зміни організаторам було важко знайти учасниць.

Що відомо про переможницю

22-річна Олександра Яремчук – родом з Вінницької області. Зараз вона проживає в Києві.

У дитинстві Олександра мріяла про професію акторки та перукарки. Однак здобула вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент бізнес організації" у Київському економічному університеті.

Дівчина 10 років в Україні та за кордоном професійно займалася танцями. Серед її хобі – психологія та спорт.

Олександра Кучеренко стверджує, що ніколи не вдавалась до ін'єкції краси, та навіть не планує робити такі процедури щонайменше 5 років.



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини