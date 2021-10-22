Ахтем Сеітаблаєв розлучається
Український актор та кінорежисер вперше розповів про розставання. Невідомо, скільки часу колишня пара перебуває у новому статусі.
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За словами Ахтема Сеітаблаєва, виною всьому почуття, що стали згасати у подружжі. Він важко переживав розлучення.
Це доволі емоційний момент в житті кожної людини. Непростий момент. Особливо, коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, що закінчуються почуття…
– зізнався знаменитість.
"Я сподіваюсь, ми залишимось добрими друзями. І так само будемо тримати в полі зору один одного і за необхідності допомагати. Ми з Іванною справді зробили багато чого, починаючи з телевізійних фільмів, закінчуючи "Хайтармою" і "Кіборгами". Співпраця теж додала, скажімо, до кейса своїх важелів", – додав чоловік.
Ахтем Сеітаблаєв та Іванна Дядюра / Фото з інстаграму зірки
Що відомо про шлюб Ахтема Сеітаблаєва
- Іванна Дядюра – друга дружина режисера. Вона є продюсеркою фільмів чоловіка, а також президентка Міжнародного київського кінофестивалю "Молодість".
- Ахтем Сеітаблаєв та Іванна Дядюра розвивали романтичні стосунки приблизно 10 років. У 2013 році вони одружилися. Церемонія проходила у Судаку, в колі рідних та близьких. На весіллі також побував Ігор Кондратюк – друг Іванни.
- У подружжі народилась донька Сафіє. Ахтем виховує старшу доньку Назли, яка вийшла заміж нещодавно, та сина Селіма від попередніх стосунків. Іванна має також сина Анатолія від минулого шлюбу, якого Сеітаблаєв вважає рідним.