На урочистому заході в королівському замку були присутні представники великого бізнесу та політичні діячі. До них приєдналися Її Величність з сином принцом Чарльзом і внуком принцом Вільямом.

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Елегантний образ королеви

Її Величність виглядала неперевершено. Вона вітала гостей у бірюзовому костюмі, що складався з піджака та спідниці, і улюблених туфлях від Anello & Davide. Серед прикрас обрала намисто та сережки з перлинами й вишукану брошку. Волосся вклала в фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж з рожевою помадою на губах.

Зазначимо, що Єлизавета II була без захисної маски та рукавиць. Зрештою, як і решта учасників заходу, з якими вона люб'язно віталася.



Новий вихід Єлизавети II / Фото Getty Images



Новий вихід Єлизавети II / Фото Getty Images

Королева мала відвідати Північну Ірландію, однак видання Metro повідомляє, що вона скасувала поїздку. В Букінгемському палаці заявили, що Її Величність "неохоче прийняла пораду медиків, щоб відпочити протягом наступних декількох днів". Єлизавета II надіслала найтепліші побажання народу Північної Ірландії й зазначила, що нетерпляче чекає на візит у майбутньому.

Нагадаємо, 12 жовтня 95-річна британська королева вперше вийшла у світ з тростиною. Це сталося під час туру Шотландією. Наразі невідомо, чому Єлизавета II наважилася взяти в руку тростину.