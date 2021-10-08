Завдяки рокерам Måneskin, які перемогли у 2021 році в Нідерландах, Євробачення відбудеться в Італії.
Дивіться також Відоме місце проведення Євробачення-2022
Дати Євробачення-2022
Організатори оголосили, що пісенний конкурс пройде в Турині. А також назвали дати:
- перший півфінал – 10 травня;
- другий півфінал – 12 травня;
- фінал – 14 травня.
Наразі невідомо, у якому форматі відбудеться конкурс, оскільки в Нідерландах через пандемію коронавірусу діяли певні обмеження.
Зазначимо, столиця П'ємонту стане третім італійським містом, у якому пройде Євробачення. У 1965 році подія відбувалася у Неаполі, а в 1991 – в Римі.