Завдяки рокерам Måneskin , які перемогли у 2021 році в Нідерландах, Євробачення відбудеться в Італії.

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Дати Євробачення-2022

Організатори оголосили, що пісенний конкурс пройде в Турині. А також назвали дати:

перший півфінал – 10 травня;

другий півфінал – 12 травня;

фінал – 14 травня.

Наразі невідомо, у якому форматі відбудеться конкурс, оскільки в Нідерландах через пандемію коронавірусу діяли певні обмеження.

Зазначимо, столиця П'ємонту стане третім італійським містом, у якому пройде Євробачення. У 1965 році подія відбувалася у Неаполі, а в 1991 – в Римі.