Переможниця цьогорічного конкурсу "Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук любить публікувати стильні дописи. Дівчина має гарний смак і обирає цікаві локації, аби фото було оригінальним. Олександру часто запрошують на зйомки, тож в її "інстаграмному арсеналі" багато світлин з професійних фотосесій. Вона часто подорожує, а також займається спортом.

Актуально "Міс Україна" 2021: хто переміг у грандіозному конкурсі краси

Олександра Яремчук – переможниця "Міс Україна" 2021: розкішні фото красуні



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини

Зверніть увагу Олександра Яремчук виборола корону і стала переможницею "Міс Україна" 2021: біографія красуні



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини