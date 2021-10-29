Підсумки тижня: скандал з Міхалком, розставання Даші Астаф'євої та коронавірус у зірок

Минулий тиждень "розривався" новинами про скандали та розлучення у знаменитостей, а також про несподівані хвороби в час пандемії коронавірусу. Секс-символ Даша Астаф'єва розсталась з нареченим, мама Джіджі Хадід ймовірно постраждала від аб'юзу зята, Катерина Кухар спантеличила новиною про вагітність, а Каднай та Камінська захворіли на коронавірус.

Катерина Кухар – вагітна?

Українська балерина та хореограф Катерина Кухар шокувала в останньому ефірі "Танців з зірками" не лише глядачів, а й своїх колег-суддів та ведучого Юрія Горбунова. Після виступу Олександри Заріцької у 8 випуску Кухар засипала її компліментами, а причину такої доброзичливості назвала миттєво та "вибухово" – "я при надії".

До слова Я при надії, – Катерина Кухар натякнула на вагітність в ефірі "Танців з зірками"

Від прими-балерини цього ніхто не очікував, тому в перші секунди у залі було тимчасове мовчання. Юрій Горбунов своїми фірмовими жартами врятував ситуацію, однак більше ні Катерина, ні її представники не коментували таку заяву. Кухар також не публікувала нічого в мережі стосовно її можливої вагітності, але глядачі досі не можуть вгомонитись та плутаються у здогадках щодо її слів.

Зазначимо, що Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов виховують спільну доньку Анастасію. У жінки також є син Тимур від першого чоловіка. Раніше балерина розповідала, що багато років тому втратила дитину на останніх термінах вагітності, коли була у стосунках з ексчоловіком.

Катерина Кухар заявила про третю вагітність: дивіться відео на 8:05 хв

Каднай та Камінська хворі на коронавірус

В ефірі "Танців з зірками" стало відомо не лише про можливе поповнення у сім'ї Катерини Кухар, а й про нездужання у Дмитра Кадная. Один з найперспективніших фіналістів шоу захворів на COVID-19 і не зміг бути на паркеті одразу з двома партнерками – Аделіною Делі та Аліною Лі. Наразі чоловік отримав "імунітет" у шоу, але якщо він не повернеться у 9 випуску, його автоматично виключать із шоу. Зараз невідомо, як почувається артист.

Зокрема на погане самопочуття скаржилась співачка Слава Камінська, яка теж колись брала участь в шоу "Танці з зірками". У неї піднялась температура тіла до 38 градусів, зник смак, був закладений ніс і кашель. Посеред ночі вона викликала додому медичну бригаду, які зробили їй тест на коронавірусу. Наступного дня вона показала в мережі, що тест – позитивний. Відтак, Камінська перебуває на самоізоляції з дітьми у квартирі та розповідає, що лікується та багато їсть.

Скандал з Сергієм Міхалком

Зазначимо, що найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. 94% госпіталізованих із COVID-19 в Україні – невакциновані. Так, щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.

Соліст гуртів "Ляпис 98" і BRUTTO Серій Міхалок вдарив чоловіка на своєму виступі тиждень тому. Інцидент стався у Полтаві після словесної перепалки, коли той нібито вийшов на сцену з гітарою. Охорона забрала чоловіка зі сцени, але Сергію хотілось ще більше поскандалити.

Після конфлікту поліція знайшла чоловіка, якого вдарив Міхалок, але той категорично відмовився писати на нього заяву. Але поліція все ж відкрила кримінальне провадження – музиканту загрожує штраф або обмеження волі строком до 5 років за статтею "Хуліганство".

Детальніше Сергій Міхалок вперше прокоментував, чому вдарив глядача на концерті в Полтаві

Згодом лідер BRUTTO прокоментував інцидент за його участю. За його словами, музикант вдарив глядача тому, що той був напідпитку, лаявся та поводився хамовито. Він запросив чоловіка на сцену, бо бачив, що той нудьгує, але він у відповідь почав себе агресивно поводити. І замість охоронців він хотів сам із ним розібратись. Коли конфлікт було вичерпано, всі заспокоїлись і продовжився концерт, а до поліції постраждалий відповідно не мав жодних претензій.

Даша Астаф'єва – холостячка

Після 5 років роману українська модель та співачка Даша Астаф'єва розсталась зі своїм нареченим Артемом Кімом, які мав проблеми із законом. У 2017 році Артема затримали детективи НАБУ та підозрювали у розкраданні державних коштів при тендері на закупівлю техніки Южноукраїнською атомною електростанцією. Того ж року його посадили під домашній арешт – чоловік не міг виїжджати за кордон і влаштуватися на роботу. Астаф'єва розповідала, що вони жили на її гроші.

У лютому 2021 року артистка розповідала, що коханий досі перебуває під слідством, але паспорт йому віддали, тому вони змогли повернутися до подорожей. Відтоді про стосунки між парою нічого у ЗМІ не згадувалось, але минулого тижня Астаф'єва заявила, що вони розійшлись друзями і зберегли гарні стосунки як дорослі люди.



Даша Астаф'єва та Артем Кім / Фото з інстаграму артистки

Бойфренда Джіджі Хадід звинувачують в аб'юзі

Несподівана новина прогриміла у ЗМІ днем раніше – виконавця Зейна Маліка, який був у стосунках з Джіджі Хадід та від якого вона народила доньку Хаї, запідозрили у домашньому насильстві. За чутками, він нібито вдарив свою тещу Йоланду Хадід, коли та прийшла навідати свою внучку у їхній дім. Йоланда вже хотіла залишити заяву у поліції, але передумала. Причина такого конфлікту – не відома, але Зейн вже усе заперечив.

Я категорично заперечую те, що бив Йоланду Хадід. Я сподіваюся, що вона перегляне свої неправдиві звинувачення й буде готова розв'язувати ці сімейні проблеми у приватному порядку,

– повідомив Зейн Малік.

До слова Белла Хадід відреагувала на аб'юз в сім'ї сестри інтригуючим дописом

Наразі пара розсталась, але продовжує виховувати свою доньку Хаї, аби у неї було найкраще майбутнє.



Джіджі Хадід і Зейн Малік розстались / Фото Vogue