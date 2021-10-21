Днями у Полтаві відбувався концерт гурту "Ляпис 98". Під час виступу лідер колективу Сергій Міхалок посварився з одним з глядачів. Той нібито вийшов на сцену з гітарою.

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Сергій Міхалок вдарив фаната

На витівку фаната виконавець відреагував доволі агресивно. Він почав словесну перепалку: запитував про творчість та вимагав продемонструвати квиток.

Покажи квиток! Як ти сюди потрапив, на шару?! Покажи квиток, я тобі кажу,

– заявляв Міхалок.

Гість запропонував Сергієві гроші, але той почав лаятися та хапати чоловіка за одяг. Потім співак начебто вдарив фаната головою, після чого він впав.

Охорона забрала чоловіка зі сцени, а Сергій Міхалок реагував на емоційні вигуки із залу. Він нібито хотів поскандалити ще з одним гостем, але артиста зупинили.

Незрозуміло, чому чоловік піднявся на сцену. Сергій Міхалок натомість ще не прокоментував інцидент.

Зазначимо, білоруський виконавець 24 серпня 2020 року отримав звання "Заслуженого артиста України". Сергій Міхалок тоді лаконічно відреагував на нагороду, опублікувавши фото з посвідченням про почесне звання.