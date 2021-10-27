Знаменитість зазначила, що тепер вона гарна самотня жінка. Така звістка спантеличила прихильників Астаф'євої.

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Даша Астаф'єва розійшлася з коханим

Виконавиця розповіла, що у її житті змінилося лише те, що розійшлася з нареченим. 5 років Даша була в стосунках з бізнесменом Артемом Кімом.

Тепер я гарна самотня жінка. Розійшлася з хлопцем. Ми залишилися друзями, як і всі нормальні люди,

– сказала артистка.

Даша та Артем перебували в стосунках з 2016 року. Вони разом подорожували, були на вечірках з друзями й планували весілля.

Артем Кім під слідством