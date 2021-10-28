Колишня солістка "НеАнгелів" Слава Камінська опублікувала на особистій сторінці новий допис. Вона поцікавилась у шанувальників, як уколи краси можуть реагувати на коронавірус.

До теми Слава Камінська захворіла на коронавірус: які симптоми у співачки

Як Слава Камінська переживає хворобу

Виконавиця розповіла, що через коронавірус та філери вона стала схожа на шарпея (порода собаки). До того ж її емоційний стан на тлі хвороби дуже змінився.

Розкажіть, як ін'єкції поводяться при ковіді. Мені здається, я починаю перетворюватися на шарпея. І взагалі якось дивно емоційно почуваюся. Можливо від того, що ні***на не роблю і тупо чилюсь, а може й побічка. А ще я страшенно туплю, лінуюся, кашляю і дурію,

– поділилась Слава Камінська.

Знаменитість повідомила про хворобу 2 дні тому, 26 жовтня. Спершу у співачки проявився сильний кашель. Однак Слава подумала, що він з'явився від електронних сигарет.

Трохи згодом зірка таки зробила ПЛР-тест, який показав позитивний результат на коронавірус. Тому артистка самоізолювалась й бореться з іншими симптомами – закладеністю носа, зникненням смаку й запаху, підвищеною температурою тіла.

Слава Камінська зізналась, що не була вакцинованою від COVID-19. Хоч зараз щеплення – найкращий спосіб захиститися від хвороби на тлі її спалаху в Україні. За даними МОЗ, 95% осіб, що потрапляють з коронавірусом у лікарні, – невакциновані.

Хто з зірок нещодавно підхопив коронавірус