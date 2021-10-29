Екатерина Кухар – беременна?

Украинская балерина и хореограф Екатерина Кухар шокировала в последнем эфире "Танцев со звездами" не только зрителей, но и своих коллег-судей и ведущего Юрия Горбунова. После выступления Александры Зарицкой в ​​8 выпуске Кухар засыпала ее комплиментами, а причину такой доброжелательности назвала мгновенно и "взрывно" – "я в положении".

К слову Я в положении, – Екатерина Кухар намекнула на беременность в эфире "Танцев со звездами"

От примы-балерины этого никто не ожидал, поэтому в первые секунды в зале было временное молчание. Юрий Горбунов своими фирменными шутками спас ситуацию, однако больше ни Екатерина, ни ее представители не комментировали такое заявление. Кухар также не публиковала ничего в сети по поводу ее возможной беременности, но зрители до сих пор не могут угомониться и путаются в догадках относительно ее слов.

Отметим, что Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов воспитывают общую дочь Анастасию. У женщины тоже есть сын Тимур от первого мужа. Ранее балерина рассказывала, что много лет назад потеряла ребенка на последних сроках беременности, когда была в отношениях с экс-супругом.

Екатерина Кухар заявила о третьей беременности: смотрите видео на 8:05 мин.

Каднай и Каминская болеют коронавирусом

В эфире "Танцев со звездами" стало известно не только о возможном пополнении в семье Екатерины Кухар, но и о заболевании у Дмитрия Кадная. Один из самых перспективных финалистов шоу заболел COVID-19 и не смог быть на паркете сразу с двумя партнершами – Аделиной Дели и Алиной Ли. На данный момент мужчина получил "иммунитет" в шоу, но если он не вернется в 9 выпуске, его автоматически исключат из шоу. Сейчас неизвестно, как чувствует себя артист.

В частности, на плохое самочувствие жаловалась певица Слава Каминская, которая тоже когда-то принимала участие в шоу "Танцы со звездами". У нее поднялась температура тела до 38 градусов, пропал вкус, был заложен нос и кашель. Посреди ночи она вызвала домой медицинскую бригаду, сделавшую ей тест на коронавирус. На следующий день она показала в сети, что тест положительный. Следовательно, Каминская находится на самоизоляции с детьми в квартире и рассказывает, что лечится и много ест.

Отметим, что лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. 94% госпитализированных с COVID-19 в Украине – невакцинированые. Да, привитые люди также могут заболеть, но при этом у них значительно меньшие риски госпитализации и смерти.

Скандал с Сергеем Михалком

Солист групп "Ляпис 98" и BRUTTO Серий Михалок ударил мужчину на своем выступлении неделю назад. Инцидент произошел в Полтаве после словесной перепалки, когда тот якобы вышел на сцену с гитарой. Охрана забрала мужчину со сцены, но Сергею хотелось еще больше поскандалить.

После конфликта полиция нашла мужчину, которого ударил Михалок, но тот категорически отказался писать на него заявление. Но полиция все же открыла уголовное производство – музыканту грозит штраф или ограничение свободы сроком до 5 лет по статье "Хулиганство".

Детальнее Сергей Михалок впервые прокомментировал, почему ударил зрителя на концерте в Полтаве

Впоследствии лидер BRUTTO прокомментировал инцидент с его участием. По его словам, музыкант ударил зрителя потому, что тот был выпивший, ругался и вел себя хамовито. Он пригласил мужчину на сцену, потому что видел, что тот скучает, но он в ответ начал себя агрессивно вести. И вместо охранников он сам хотел с ним разобраться. Когда конфликт был исчерпан, все успокоились и продолжился концерт, а к полиции у пострадавшего соответственно не было никаких претензий.

Даша Астафьева – холостячка

После 5 лет романа украинская модель и певица Даша Астафьева рассталась со своим женихом Артемом Кимом, у которого были проблемы с законом. В 2017 году Артема задержали детективы НАБУ и подозревали в хищении государственных средств при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией. В том же году его посадили под домашний арест – мужчина не мог уезжать за границу и устроиться на работу. Астафьева рассказывала, что они жили за ее деньги.

В феврале 2021 года артистка рассказывала, что любимый до сих пор находится под следствием, но паспорт ему отдали, поэтому они смогли вернуться к путешествиям. С тех пор об отношениях пары ничего в СМИ не упоминалось, но на прошлой неделе Астафьева заявила, что они разошлись друзьями и сохранили хорошие отношения как взрослые люди.



Даша Астафьева и Артем Ким / Фото из инстаграма артистки

Бойфренда Джиджи Хадид обвиняют в абьюзе

Неожиданная новость прогремела в СМИ днем ​​ранее – исполнителя Зейна Малика, который был в отношениях с Джиджи Хадид и от которого она родила дочь Хаи, заподозрили в домашнем насилии. По слухам, он якобы ударил свою тещу Иоланду Хадид, когда она пришла навестить свою внучку в их дом. Иоланда уже хотела оставить заявление в полиции, но передумала. Причина такого конфликта – неизвестна, но Зейн все отрицал.

Я категорически отрицаю, что бил Иоланду Хадид. Я надеюсь, что она пересмотрит свои ложные обвинения и будет готова решать эти семейные проблемы в частном порядке,

– сообщил Зейн Малик.

К слову Белла Хадид отреагировала на абьюз в семье сестры интригующим сообщением

Пара рассталась, но продолжает воспитывать свою дочь Хаи, чтобы у нее было лучшее будущее.



Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались