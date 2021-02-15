Паспорт вже віддали: Даша Астаф'єва розповіла, як триває слідство над її нареченим
Вже понад чотири роки секс-символ українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва зустрічається з бізнесменом Артемом Кімою, якого підозрюють в розкраданні державних коштів. Зірка зізналась, що паспорт нареченому вже віддали, судова тяганина досі триває.
Джерело:"Світське життя"
Серце звабливої моделі та співачки Даші Астаф'євої ще 2016 року завоював син колишнього президента "Енергоатому" Артема Кіма. Через рік бізнесмена затримали за підозрою в розкраданні державних коштів на суму майже 27 мільйонів гривень. Знаменитість розповіла, що суд над нареченим досі триває.
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Артем досі під слідством. Усе продовжується, нескінченні суди, засідання. Але вже віддали паспорт, і ми можемо подорожувати,
– поділилась Даша Астаф'єва.
Співачка зізналась, що одразу після того, як коханому повернули паспорт, вони вперше за довгий час відправились у спільну відпустку. Закохані поїхали на риболовлю в Чорногорію, прихопивши спінінги та вудки.
"Я спіймала свою першу баракуду, майже двометрову. І вразила всіх, навіть Артема", – розповіла Даша Астаф'єва. Вона додала, що з нареченим вона встигла побувати й в Домініканській Республіці та опанувати серфінг.
Даша Астаф'єва з нареченим Артемом Кімою / Фото Instagram / @da_astafieva
Що відомо про роман Даші Астаф'євої з Артемом Кімою
Роман пари почався ще 2016 року, а за рік стосунків вони заручилися. Весілля закоханим довелося відкласти, адже у серпні 2017 року детективи НАБУ спільно з САП затримали бізнесмена Артема Кіму. Чоловіка підозрюють у розкраданні державних коштів при тендері на закупівлю техніки Южноукраїнською атомною електростанцією, директором якої був його батько Віссаріон Кіма.
У серпні того ж року бойфренда Даші Астаф'євої посадили під домашній арешт. Крім того, він не міг виїжджати за кордон і влаштуватися на роботу, тому, за словами артистки, вони жили на її гроші.
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