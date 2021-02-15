Вже понад чотири роки секс-символ українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва зустрічається з бізнесменом Артемом Кімою, якого підозрюють в розкраданні державних коштів. Зірка зізналась, що паспорт нареченому вже віддали, судова тяганина досі триває.

Серце звабливої моделі та співачки Даші Астаф'євої ще 2016 року завоював син колишнього президента "Енергоатому" Артема Кіма. Через рік бізнесмена затримали за підозрою в розкраданні державних коштів на суму майже 27 мільйонів гривень. Знаменитість розповіла, що суд над нареченим досі триває.

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Артем досі під слідством. Усе продовжується, нескінченні суди, засідання. Але вже віддали паспорт, і ми можемо подорожувати,

– поділилась Даша Астаф'єва.

Співачка зізналась, що одразу після того, як коханому повернули паспорт, вони вперше за довгий час відправились у спільну відпустку. Закохані поїхали на риболовлю в Чорногорію, прихопивши спінінги та вудки.

"Я спіймала свою першу баракуду, майже двометрову. І вразила всіх, навіть Артема", – розповіла Даша Астаф'єва. Вона додала, що з нареченим вона встигла побувати й в Домініканській Республіці та опанувати серфінг.



Даша Астаф'єва з нареченим Артемом Кімою / Фото Instagram / @da_astafieva

Що відомо про роман Даші Астаф'євої з Артемом Кімою

Роман пари почався ще 2016 року, а за рік стосунків вони заручилися. Весілля закоханим довелося відкласти, адже у серпні 2017 року детективи НАБУ спільно з САП затримали бізнесмена Артема Кіму. Чоловіка підозрюють у розкраданні державних коштів при тендері на закупівлю техніки Южноукраїнською атомною електростанцією, директором якої був його батько Віссаріон Кіма.

У серпні того ж року бойфренда Даші Астаф'євої посадили під домашній арешт. Крім того, він не міг виїжджати за кордон і влаштуватися на роботу, тому, за словами артистки, вони жили на її гроші.