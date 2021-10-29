Хоча сестра Джіджі Белла не звинуватила конкретно 25-річного Зейна Маліка, але й не спростувала ці чутки. Натомість модель вирішила поділитись новим дописом.
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Вона розмістила ілюстрацію жінки з цитатою: "Я нічого не можу вам зробити, крім як працювати над собою. Ви нічого не можете для мене зробити, окрім як працювати над собою".
Белла Хадід заінтригувала новою публікацією / Фото з інстаграм-сторіз моделі
Ймовірно, такі слова не мають жодного відношення до ситуації, яка склалась у стосунках Джіджі Хадід та Зейна Маліка, втім, це виглядає досить актуально та незвично. На жаль, допис був розміщений в інстаграм-сторіз і фанати не мають можливості дізнатись, що про це думають інші шанувальники Белли в коментарях.
Що відомо про скандал у Джіджі та Зейна
- Стосунки голлівудської пари важко назвати простими – вони вже неодноразово сходились і востаннє вони відновили роман у грудні 2019 року. Вже у вересні 2020 року пара стала батьками донечки Хаї, проте не поспішали одружуватись.
- Але їхня сімейна ідилія тривала недовго. Зірки знову не разом нібито через те, що Зейн вдарив одного разу маму Белли та Джіджі – Йоланду, коли та прийшла в дім до онуки Хаї.
- Жінка нібито планувала подавати в поліцію на знаменитого зятя, але не зробила цього.
- Усі чутки в ЗМІ Зейн Малік в мережі вже заперечив, а от Джіджі поки мовчить та нічого не коментує.
- Супермодель і співак нібито живуть порізно, однак продовжують разом виховувати доньку Хаї.