Через 6 днів після скандалу навколо Сергія Міхалка, лідер відомих гуртів "Ляпис 98" і Brutto вирішив звернутися до фанатів. Він одразу попередив, що записує відео не для лідерів думок чи правоохоронних органів, а для фанатів Brutto Nostra.

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Як пояснив свій вчинок Міхалок

Сергій заявив, що все сталося на "сім тисяч вісімсот якомусь там концерті". Він спілкувався з людьми з перших рядів, де нібито сиділи "приємні, інтелігентні люди". Та потім вони зникли, а на їхньому місці з'явилися інші.

Повертаюся, дивлюся, а їх немає, моїх улюблених, а сидять пару пацанів, які явно "підлили сливу", імітуючи, що вони явно занудьгували. Ну я думаю, ого, я вас уже не відпущу,

– розповів артист.

Він почав розмовляти з чоловіками, але побачив, що охорона виводить одного з них. Через те, що в глядача була гітара, Міхалок вирішив запросити його на сцену. Цього фаната звали Юрій і він, за словами Сергія, був напідпитку. Музикант хотів спробувати щось зіграти разом з Юрієм.

Він починає матюкатися, я розумію, що він взагалі ніякий. А на сцені мій син. Апаратура. охоронці стоять. Я ж типу сказав: "Я сам розберуся". Ну я щось починаю йому говорити, розумію, що він хамить. Лається. Я теж вмію матюкатися – людина імпульсивна,

– зауважив співак.

"На сцені стоїть мій син, купа апаратури. Словом, він нахамив, щось зухвале сказав. Я думаю: моє робоче місце, люди дивляться, ми Brutto Nostra, я Міхалок. Ну як би імідж передбачає. Fight та всі справи. Так, легенько його "боданув", він більше навіть не від удару (впав, – Showbiz 24), а якось, я не відмазуватимуся – дав бичка, у нас це (так, – Showbiz 24) називається. В Україні називається "на Одесу відправив"", – розповів Сергій Міхалок.

Жодних претензій з боку глядача

За словами Сергія Міхалка, Юрій залишився на концерті. Коли ж приїхала поліція, чоловік не мав претензій до артиста. Ба більше, музикант нібито згодом розмовляв з "постраждалим" і запропонував вдарити його у відповідь.

"Жодних претензій не мав. Сказав, що прийшов пісню показати, просто перепив. От і все, що там було", – підсумував Сергій Міхалок.

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