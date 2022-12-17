Вся країна нетерпляче чекає Нацвідбору, який вперше в історії проведуть в укритті. За право представляти Україну на Євробаченні-2023 в Ліверпулі боротимуться 10 вокалістів. У прямому ефірі вони презентують свої пісні, а глядачі з допомогою застосунку Дія оберуть того, хто вже в травні поїде у Велику Британію та виступить на міжнародному конкурсі.

Не пропустіть Все, що відомо про Нацвідбір-2023: учасники, судді, де дивитись і як голосувати в оновленому шоу

Перед Нацвідбором 24 канал запустив спецпроєкт "На українську вечірку в Британію" – серію інтерв'ю з фіналістами. Всі розмови шукайте нижче.

Не маю конкурентів, – інтерв'ю з колоритною FIINKA про Нацвідбір на Євробачення-2023

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Я хочу, щоб весь світ почув про гуцулів, щоб не було більше питання: "А якою мовою вона розмовляє?". Нехай Європа почує, як ще може звучати Україна. Щоб всі розуміли, шо це прекрасний унікальний говір української мови, яким розмовляв наш герой Довбуш, яким писав Стефаник, який звучить у легендарному фільмі "Тіні забутих предків". За цим говором стоїт величезний пласт культури. Я хочу, щоб люди почали цікавитись Гуцульщиною. Хочу стати прикладом, що треба направду цінувати і шанувати своє. От тоді й буде наша перемога. На всіх фронтах!", – співачка FIINKA.



FIINKA про Нацвідбір на Євробачення-2023 / Колаж Showbiz 24

Це буде моя головна перемога, – KRUТЬ про Нацвідбір, конкурентів, Євробачення-2023 у Британії

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Коли ворог приходить на наші землі, він має на меті знищити націю. А нація починається з культури та мови. Євробачення – це майданчик для презентації культури і показу культурного коду величезній аудиторії. Україна не може втратити цей час. Ми маємо обрати гідного представника України, який нагадає, що у нас досі триває війна", – наголосила KRUТЬ.



KRUТЬ про Нацвідбір на Євробачення-2023 / Колаж Showbiz 24

Щоб писати музику, не потрібне натхнення, – інтерв'ю з 2TONE про Нацвідбір, "Голос" та Вакарчука

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Ми гурт 2TONE. Пишемо удвох музику, пишемо пісні, гуртом будемо виступати на Євробаченні. Познайомились завдяки Мойсею Бондаренку, який також є фіналістом Нацвідбору, як і ми. Придумала назву колишня дівчина Богдана. Вона сказала – нам сподобалось. Вона підходить і сприймається. Ми "гурт сторіччя", бо нам надійшов лист від американської кіноакадемії, де затверджується з підписом ця регалія. Вирішили не ми", – розповіли музиканти.



2TONE про Нацвідбір на Євробачення-2023 / Колаж Showbiz 24

Не називаю початківців ноунеймами, – інтерв'ю з DEMCHUK про відбір, російські пісні і Каменських

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Я написав пісню Alive, коли в Києві був блекаут, у повній темряві. Сидів при свічках з гітарою, наспівував, і так народилися перші рядки. Я думав про те, як мільйони людей зараз щось роблять у своїх темних домівках. Хтось готує, хтось читає, хтось запускає генератор, хтось продовжує працювати. У цьому ж і є наша сила. Що навіть при таких обставинах, у темряві ми творимо, живемо, вогник в наших серцях жевріє. І поки він буде жити, нас ніхто не подолає. Про це я хочу розповісти через свою пісню Alive на Євробаченні всьому світу", – поділився Вася.



DEMCHUK про Нацвідбір на Євробачення-2023 / Колаж Showbiz 24

Все дуже прозаїчно, – інтерв'ю з Tember Blanche про Нацвідбір, пророчі рядки в пісні та Kalush

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Насправді все дуже прозаїчно. Ми не будемо розкидуватися фразами про бажання інтегрувати українську культуру у світовий простір, – адже у більшості артистів спосіб такої інтеграції більше нагадує шароварщину – і т.д., а просто скажемо, що ми любимо писати музику й показувати її людям. Євробачення – чудовий спосіб донести свою творчість широкій аудиторії та показати їй, як ми переживаємо той досвід, який, безумовно, нині знайомий кожному українцю. Крім того, участь у цьому конкурсі — можливість для нас вийти зі своєї зони комфорту", – розповіли виконавці.



Tember Blanche про Нацвідбір на Євробачення-2023 / Колаж Showbiz 24

Написав у найтяжчий період служби, – військовий-скрипаль Moisei про пісню на Євробачення та ЗСУ

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Я створив пісню у бункері і вона єдина та перша повноцінна пісня в житті. Вона була написана у найтяжчий період моєї служби. Я її написав одним махом, якимось чином. Я не знаю, як це сталося. У якийсь момент я взяв маленьку гітару, а не скрипку, і обперся на стінку, промовляючи молитву", – поділився захисник.



Moisei про Нацвідбір на Євробачення-2023 / Колаж Showbiz 24

Голос – моя зброя, – інтерв'ю з Angelina про Дитяче Євробачення, шведське шоу Idol та відбір

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Всі вважали, що Україна впаде, але ми довели зворотнє. І саме зараз я думаю, що це саме те, що потрібно доносити Європі. Також в моїй пісні кожен може знайти свою особисту історію. Вона англійською мовою, щоб було зрозуміло всім. Ще мені б дуже хотілося, щоб Європа побачила, що в України навіть підлітки в такі страшні часи знаходять сили вчитися, розвиватися, творити. Я вважаю що кожен повинен робити максимум на своєму фронті, саме зараз повинна бути така сильна пісня з потужним меседжем, яку зрозуміють всі", – зазначила учасниця Angelina.



Angelina про Нацвідбір на Євробачення-2023 / Колаж Showbiz 24

Музика – це м'яка сила, – інтерв'ю з лідером букмекерів Jerry Heil про Нацвідбір та США

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Під час благодійного туру Штатами, на одному з концертів на сцену вийшов Орест – відомий всім боєць "Азовсталі" Дмитро Козацький. І він сказав слова, які я запам'ятаю на все життя. Він сказав те ж саме, що ми чуємо і кажемо багато разів на день, проте коли це сказано вустами бійця, чуєш їх по-справжньому: ''Кожен на своєму фронті. Культурний фронт так само важливий. Ми й захищаємо культуру". Тому, я вважаю, що у Євробачення є надзвичайна місія – з року в рік проявляти Україну на світовій сцені. Потужніше і потужніше. Бо музика – це м'яка сила. Бо культура – це обличчя нашої країни. І я хочу, щоб це обличчя бачили. Хочу, щоб чули про його хоробрість. Хочу, щоб чули нашу милозвучну мову, тому що мені часто пишуть іноземці під відео, де я співаю українською, що вони вражені. Що може так сильно закріпити впізнаваність країни в світі, як не її чудова культура?", – розповіла артистка.



Jerry Heil про Нацвідбір на Євробачення-2023 / Колаж Showbiz 24

Ми й так забагато втратили, – інтерв'ю з Oy Sound System про війну, музику та Нацвідбір-2023

Лінк на інтерв'ю дивіться тут

"Ми живемо в такий час, коли нам немає що втрачати. Ми й так забагато втратили. Тому треба діяти, і робити те, на що раніше, можливо, не вистачало сміливості, але війна загартувала нас всіх, ми з перших хвилин включились і почали діяти, допомагати, підтримувати, працювати, бути єдиним організмом. Тому більше не страшно. Тому ми й вирішили подати заявку, щоб показати, що українська музика може бути і такою", – наголосила солістка гурту Вікторія Родько.



OY Sound System про Нацвідбір на Євробачення-2023 / Колаж Showbiz 24