Гурт 2TONE – одні з фіналістів Національного відбору на Євробачення-2023. Це Іван Ісаєв та Богдан Антоненко, які познайомилися в Києві 1,5 року тому. Найбільше знайомі глядачам завдяки "Голосу країни" 12 сезон, де їх у свої команди прагнули забрати й Святослав Вакарчук, і Оля Полякова. В рамках спецпроєкту 24 каналу "На українську вечірку в Британію" музиканти розповіли про Нацвідбір, участь у “Голосі” та війну.

Дивіться також Не маю конкурентів, – інтерв'ю з колоритною FIINKA про Нацвідбір на Євробачення-2023

Про участь у "Голосі країни", переможницю та підтримку Вакарчука

Розкажіть про себе як про гурт. Як ви познайомилися, чому обрали саме таку назву і чому ви є "гуртом сторіччя"?

Ми гурт 2TONE. Пишемо удвох музику, пишемо пісні, гуртом будемо виступати на Євробаченні. Познайомились завдяки Мойсею Бондаренку, який також є фіналістом Нацвідбору, як і ми. Придумала назву колишня дівчина Богдана. Вона сказала – нам сподобалось. Вона підходить і сприймається. Ми "гурт сторіччя", бо нам надійшов лист від американської кіноакадемії, де затверджується з підписом ця регалія. Вирішили не ми.

Глядачі, що дивитимуться Національний відбір, скоріш за все, впізнають вас найперше як учасників "Голосу країни". Що дала вам участь у шоу, який досвід ви там здобули, ваші враження?

Насправді ми не здобули чогось багато прямо. Більше впізнаваності, знайомства нові, класний досвід, дуже класний двіж, який було б цікаво повторити, якщо буде така можливість. Різні люди – хтось цікавий, більшість пластмаса. Клас, вау.

2TONE на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Ваш зірковий тренер Святослав Вакарчук активно їздить країною під час війни. Чи підтримуєте ви з ним спілкування? Можливо, він підтримував вас, давав настанови щодо участі в Нацвідборі?

Святослав Вакарчук не давав нам ніякі настанови на Нацвідбір, хоч він наш "батько". Ми до нього класно ставимось і поважаємо його. Вже після того, як світ почув нашу пісню, він дзвонив, казав, що пісня класна, підтримував. Ще треба сказати, що ми вважаємо, що Святослав Іванович – геній. Геніальний українець, геніальний музикант.

Вже відбувся прямий ефір "Голосу", визначили переможця. Як ви відреагували на перемогу Марії Квітки? Чи мали ви свого фаворита/фаворитку у шоу?

Ми мали фаворита в шоу – Аня Кіндзерська. Про це треба сказати, щоб не тільки ми її слухали, а й багато людей. Дуже класна вокалістка, музикантка і дуже класна людина. В неї дуже гарна джазова музика, я ходив на концерт. Класна дівчина. По наших прогнозах, мала вона перемогти. Написали ми "Квітку", бо знали, що переможе Марія (сміються, – 24 канал).

Думали, що це не на часі, – про виступи для військових і війну

Після 24 лютого ви їздили разом з іншими учасниками "Голосу країни" виступати для військових. Що особливого запам’яталось для вас з тих виступів?

Іван: Це були дуже гарні й щирі виступи. Мені особисто запам'яталась зміна мого ставлення до цього. Бо на першому виступі я виступав з повною впевненістю, що це все непотрібне, не дуже правильно і не на часі. Але після того, як сам особисто побачив, що люди, яким дуже важко, які буквально дають нам можливість жити, вони дійсно щиро вдячні нам за те, що ми робимо. Хоч ми по суті не робимо нічого важкого. Було дуже гарно, приємно, щиро.

Як війна вплинула на вас як команду, скріпила, чи, можливо, навпаки?

Богдан: Ми з Іваном завжди були у дуже міцних стосунках і дуже міцні як люди. Тому на нас нічого не може вплинути. Ми будемо все життя разом писати музику. Ніякі обставини не можуть нас розлучити, навіть дівчата.

Після 24 лютого різко зросла кількість україномовних хітів, артисти перейшли на державну мову. Але щодо цього є різні думки, одна з таких – начебто зірки лише хайпують на темі війни й продовжують поширювати шароварщину. Як ставитеся до розвитку української музичної індустрії зараз, під час повномасштабного вторгнення?

Це дуже добре, що виконавці переходять на українську мову. Це підтримка культури, держави. Те, що зараз багато пісень про війну, які на цьому хайпують, маніпулюють і спекулюють – це факт. Можливо, відсоток цих пісень набагато більший, ніж ті очевидні приклади, які ми всі знаємо.

Просто написали пісню, – про участь у Нацвідборі

Чому ви вирішили взяти участь у Національному відборі, що вас надихнуло чи підштовхнуло?

Іван: Натхнення – це такий високий термін. Нічого не надихнуло. Ми просто написали пісню з геніальним музикантом. Нам вона дуже сподобалась, нашій музикальній сім'ї, творчому об'єднанню "МУВ" сподобалося. Це не наша була ідея, а нашого старшого брата, начальника Ігоря Кандабарова, щоб віддати цю пісню на Нацвідбір. Я був трошки проти, Богдан майже одразу погодився.

2TONE – "Квітка": слухайте пісню онлайн

Богдан: Музикантам не потрібне натхнення, щоб писати музику. Музиканти просто її пишуть, і все.

Чи є гурт або артист, якого ви вважаєте достойним конкурентом у Нацвідборі й чому?

Іван: Я не відчуваю конкуренції, бо всі пісні різні. Це не зовсім конкурентна річ. Діло смаку, часу. Це для нас не змагання. Але фаворит, топ-1 для мене – це FIINKA.

Богдан: Мені KRUTЬ подобається. Я думаю, що виграє Jerry Heil, Moisei може виграти. Вгадати неможливо. Як буде, так буде, хай переможе гарна пісня.

І останнє запитання, яке ми ставимо усім фіналістам. Як давно ви мріяли потрапити на українську вечірку в Британії?

Не можемо сказати, що це була наша мрія. Але якщо людям до душі наша пісня, ми будемо раді представити Україну і зробимо максимум від себе.