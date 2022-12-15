Jerry Heil стала наступною фіналісткою Нацвідбору, з якою ми поспілкувалися в рамках проєкту 24 каналу "На українську вечірку в Британію". Це серія інтерв'ю з артистами, які потрапили до шорт-листа Нацвідбору та виступлять у прямому ефірі з укриття 17 грудня. Ви вже мали змогу познайомитися з багатьома конкурсантами, а тепер запрошуємо до прочитання розмови зі співачкою, на яку наразі найбільше ставлять ставки букмекери.

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У всіх нас спільна ціль, – про участь у Нацвідборі та конкурентів

Яно, ви вже не вперше берете участь у Нацвідборі на Євробачення. Зараз ви навчаєтеся в США, в Україні триває війна, дорога додому займає багато часу. Чому вирішили саме цього року знову боротися за право представляти Україну на Євробаченні?

Я вже не вперше повертаюся до України під час війни, тому знаю, що шлях додому – це найприємніші переживання, а доба в дорозі минає, ніби година. Я знаю, чому їду – мене веде бажання проявити сучасну українську музику як музику світового рівня. Зробити так, щоб українське слухали по радіо, чули в кінотеатрах, на вулицях та в кав'ярнях на всіх континентах. Це те, чому я навчаюся в Берклі. Але щастя, що є можливість зробити це й на рідній землі.

Кого серед фіналістів вважаєте найсильнішим конкурентом? І чому?

Українці не конкурують. У всіх нас спільна ціль – показати світові прогресивну українську музику з сучасною позицією та древнім корінням. Музику, в якій поєднується душа, сучасний звук, технології, унікальна мелодика та слова, що чіпляють до глибини душі.



Jerry Heil / Фото з інстаграму співачки

Музика – це м'яка сила, – чому Нацвідбір важливий у час війни

У час війни люди дуже гостро реагують на різні розважальні та вокальні шоу. До прикладу, ще перед суперфіналом "Голосу країни" ефір розкритикували, бо в той час, коли пів країни без світла, у київській підземці облаштували яскраві декорації. Також зазначають, що зараз не час для таких заходів. З Євробаченням ситуація трішки інша, але все ж щороку є моменти, які критикують. На вашу думку, чому зараз важливе живе проведення Нацвідбору?

Під час благодійного туру Штатами, на одному з концертів на сцену вийшов Орест – відомий всім боєць "Азовсталі" Дмитро Козацький. І він сказав слова, які я запам'ятаю на все життя.

Він сказав те ж саме, що ми чуємо і кажемо багато разів на день, проте коли це сказано вустами бійця, чуєш їх по-справжньому: ''Кожен на своєму фронті. Культурний фронт так само важливий. Ми й захищаємо культуру". Тому, я вважаю, що у Євробачення є надзвичайна місія – з року в рік проявляти Україну на світовій сцені. Потужніше і потужніше. Бо музика – це м'яка сила. Бо культура – це обличчя нашої країни. І я хочу, щоб це обличчя бачили.

Хочу, щоб чули про його хоробрість. Хочу, щоб чули нашу милозвучну мову, тому що мені часто пишуть іноземці під відео, де я співаю українською, що вони вражені. Що може так сильно закріпити впізнаваність країни в світі, як не її чудова культура?



Jerry Heil / Фото з інстаграму співачки

Вкотре пишаюся, – про використання Дії для проведення Нацвідбору

Вперше за всю історію Нацвідбору українці обирали членів журі з допомогою застосунку Дія. За кого голосували ви? Обґрунтуйте.

Вкотре пишаюся тим, що моя країна – перша цифрова країна. Я, на жаль, проґавила момент, не голосувала, але впевнена, що українці зробили свій вибір. Та й сам факт доступу до керування справами, пов'язаними з майбутнім твоєї держави, через мобільний додаток – це потужно!

Через застосунок Дія обиратимуть і переможця Нацвідбору. Як ви ставитеся до такого нововведення?

Вважаю, що це ще один крок в бік прогресу. Ще раз скажу, що я цими нововведеннями дуже пишаюся і за кожної нагоди за кордоном розказую, що в Україні ось так можна!

Дуже підтримують мене, – як у Берклі ставляться до участі Jerry Heil у Нацвідборі

Чи в Берклі вже знають, що ви стали фіналісткою Нацвідбору на Євробачення? Взагалі, як в Америці ставляться до цього конкурсу?

Знають! Професори дозволили мені раніше скласти іспити, щоб я могла достроково вилетіти в Україну, дуже підтримують мене. А викладач вокалу – особливо. Декілька останніх уроків ми просто тренувалися виконувати саме When God Shut The Door.

Професор Стен дуже вражений глибиною пісні і постійно дивується, що це я її написала. Але я йому пояснюю, що українська мелодика така невичерпна, що звертаюся до неї за натхненням.

Jerry Heil – When God Shut The Door: слухайте пісню онлайн

Я зробила свій вибір, – про участь у Нацвідборі та навчання в США

Якщо ви переможете у Нацвідборі та поїдете представляти Україну в Ліверпуль. Якою буде ваша місія на Євробаченні-2023?

Як і робила, так і буду робити все для того, щоб українську пісню слухали і чули. Найприємніше – це бачити відео, де іноземці підспівують моїм пісням, заглиблюються у сенс, просять переклад українських текстів. Значить, це вже правильний шлях. Євробачення для українців – це не просто сцена для артиста, а ще один ключ до дверей у світ.

Для підготовки до Євробачення потрібно багато часу. Як у разі перемоги будете поєднувати навчання в США та підготовку до конкурсу?

Нам пощастило жити в дуже прогресивний час. Я закриваю деякі екзамени вже зараз дистанційно, "заливаючи" свої роботи на спеціальний сайт Берклі. Викладачі та департаменти йдуть на зустріч, бо розуміють важливість конкурсу для України і свою невід'ємну роль у формуванні їхньої студентки. Я неймовірно вдячна людяності моїх професорів.

Перед Євробаченням я мала виступити як солістка хору Берклі з оркестром на концерті в Бостоні. Але я зробила свій вибір, і наш хормейстр, хоч і тяжко, але дозволив мені обрати цей шлях.



Jerry Heil / Фото з інстаграму співачки

Як давно ви мріяли потрапити на українську вечірку в Британії?

Я не мріяла конкретно про вечірку. Я мрію з дитинства, щоб українську музику слухали у світі, бо тут є що слухати. Велика Британія – це столиця якісної музики, британські музиканти високо цінуються. Мої улюблені гурти – Keane, Coldplay, Sting, Alt-J- британці. Де, як не в Британії, показати, як прогресивно сьогодні звучить українська душа?