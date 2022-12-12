У рамках спецпроєкту 24 каналу "На українську вечірку в Британію" FIINKA розповіла, чому вирішила піти на Нацвідбір саме цього року та як на таке рішення відреагував чоловік. А також зізналася, хто є її головним конкурентом на відборі.

Не пропустіть Про концерт у Львові, Нацвідбір на Євробачення, Новий рік та війну: інтерв'ю з Тарасом Тополею

Важливо! 24 канал зберіг оригінальну граматику співачки

Не можна нічого відкладати, – про рішення піти на Нацвідбір та реакцію чоловіка

Цього року ви вперше боротиметеся за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Чому саме зараз, у час війни, вирішили взяти участь у Нацвідборі?

Так, цього року направду вперше і дивітси єк файно – зразу пройшла. Та, власне, війна й показала, що не можна нічого відкладати. Цього року ми всі навчилися швидко приймати рішення і не сумніватися в своїх силах.

Як чоловік відреагував на ваше рішення піти на Нацвідбір?

Чоловік – моя рушійна сила і моє джерело натхнення. Говорю дослівно, як відреагував: "Давно пора!".

І якими були його емоції, коли ви повідомили про те, що пройшли у фінал? В інстаграмі ви розповідали, що повідомили йому прямо на сцені театру, де він працює.

Так, я зробила йому сюрприз, перед повною залою глядачів (Сміється – 24 канал). Якраз був аншлаг. Заздалегідь домовилась з режисером. І от в музичній комедії "У джазі тільки дівчата" появиласи гуцулка з ліжником (Сміється – 24 канал). Вийшла й сказала: "Я пройшла на Нацвідбір Євробачення!". Він був в шоці, ми всі реготали не стримуючись. Єдине, їм після цього ще треба було якось завершити виставу (Сміється – 24 канал).

Ірино, ви є дуже яскравою особистістю, з неймовірно запальною енергетикою, справжньою гуцулкою. Чи не боїтеся коментарів про те, що такий образ – "неформат" для Євробачення? Адже вже неодноразово про багатьох фіналістів попередніх років висловлювалися саме так.

Та мені про "неформат" говорят всьо житє. Дуже люблю вірш Василя Симоненка "Можна". Цитата звідти – це мій девіз по життю: "А живуть століття після смерті Ті, що роблять те, чого "не можна". Щось нове – це завжди "неформат" спочатку.

Відчуваєси державний рівень, – Нацвідбір та застосунок Дія

Вперше за всю історію Нацвідбору українці обирали членів журі з допомогою застосунку Дія. За кого голосували ви? Обґрунтуйте.

Мені фист си сподобало, що ми мали змогу обирати. І склад журі мене потішив. Певно, що голосувала. Я думала, що то можна багато "тикати", якщо чесно. Бо хотіла за Тополю і за Дзідзьо. Та й вийшло так, що тикнула лише за Дзідзьо, а за Тополю не вийшло. Я дуже хотіла, щоб Тополя був. От він пройшов. Файно, радію. Люблю його пісні і поважаю його громадянську позицію.

Через застосунок Дія обиратимуть і переможця Нацвідбору. Як ви ставитеся до такого нововведення?

Знаєте, в мене направду глядачі від 10 до 75 років (Сміється – 24 канал). Жєль, тако моя баба і її коліжанки не проголосуют, бо вни й смартфоном не користуютси. Але то люкс, шо в Дії, відчуваєси державний рівень.

FIINKA – "Довбуш": слухати пісню онлайн

То вже най глядачі розбираютси, – про конкурентів та місію на Євробаченні-2023

Кого з фіналістів вважаєте головним конкурентом? Чому саме цього артиста/артистку/гурт?

Не звикла мислити так. Не маю конкурентів, бо всі ми різні, а вид так унікальні в своїй творчості. То вже най глядачі розбираютси. Кому шо смакує, най здоров пакує.

У разі перемоги в Нацвідборі, якою буде ваша місія на Євробаченні-2023?

Я хочу, щоб весь світ почув про гуцулів, щоб не було більше питання: "А якою мовою вона розмовляє?". Нехай Європа почує, як ще може звучати Україна. Щоб всі розуміли, шо це прекрасний унікальний говір української мови, яким розмовляв наш герой Довбуш, яким писав Стефаник, який звучить у легендарному фільмі "Тіні забутих предків". За цим говором стоїт величезний пласт культури. Я хочу, щоб люди почали цікавитись Гуцульщиною. Хочу стати прикладом, що треба направду цінувати і шанувати своє. От тоді й буде наша перемога. На всіх фронтах!

Як давно ви мріяли потрапити на українське свято (вечірку) в Британії?

Файно би було, аби вечірки українські гет по всему світу відбулис. Думаю, шо так і буде, коли святкуватимемо перемогу. А,на разі, пасувало би в Британії зробити гуцульську забаву.