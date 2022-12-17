Вся страна с нетерпением ждет Нацотбора, который впервые в истории проведут в укрытии. За право представлять Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле будут сражаться 10 вокалистов. В прямом эфире они представят свои песни, а зрители с помощью приложения Дия выберут того, кто уже в мае поедет в Великобританию и выступит на международном конкурсе.

Не упустите Все, что известно о Нацотборе-2023: участники, судьи, где смотреть и как голосовать в обновленном шоу

Перед Нацотбором 24 канал запустил спецпроект "На украинскую вечеринку в Британию" – серию интервью с финалистами. Все разговоры ищите ниже.

Нет конкурентов, – интервью с колоритной FIINKA о Нацотборе на Евровидение-2023

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"Я хочу, чтобы весь мир услышал о гуцулах, чтобы не было больше вопроса: "А на каком языке он разговаривает?". Пусть Европа услышит, как еще может звучать Украина. Чтобы все понимали, что это прекрасный уникальный говор украинского языка, на котором говорил наш герой Довбуш, которым писал Стефаник, который звучит в легендарном фильме "Тени забытых предков". За этим говором стоит огромный пласт культуры. Я хочу, чтобы люди начали интересоваться Гуцульщиной. Хочу стать примером, что нужно действительно ценить и уважать свое. Вот тогда и будет наша победа. На всех фронтах!", – певица FIINKA.



FIINKA о Нацотборе на Евровидение-2023 / Коллаж Showbiz 24

Это будет моя главная победа, – KRUТЬ о Нацотборе, конкурентах, Евровидении-2023 в Британии

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"Когда враг приходит на наши земли, он имеет целью уничтожить нацию. А нация начинается с культуры и языка. Евровидение – это площадка для презентации культуры и показа культурного кода огромной аудитории. Украина не может потерять это время. Мы должны выбрать достойного представителя Украины, который напомнит, что у нас до сих пор идет война", – подчеркнула KRUТЬ.



KRUТЬ о Нацотборе на Евровидение-2023 / Коллаж Showbiz 24

Чтобы писать музыку, не нужно вдохновение, – интервью с 2TONE о Нацотборе, "Голосе" и Вакарчуке

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"Мы группа 2TONE. Пишем вдвоем музыку, пишем песни, вместе будем выступать на Евровидении. Познакомились благодаря Моисею Бондаренко, который также является финалистом Нацотбора, как и мы. Придумала название бывшая девушка Богдана. Она сказала – нам понравилось. Она подходит и воспринимается. Мы "группа столетия", потому что нам пришло письмо от американской киноакадемии, где утверждается с подписью эта регалия. Решили не мы", – рассказали музыканты.



2TONE о Нацотборе на Евровидение-2023 / Коллаж Showbiz 24

Не называю начинающих ноунеймами, – интервью с DEMCHUK об отборе, русских песнях и Каменских

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"Я написал песню Alive, когда в Киеве был блекаут, в полной темноте. Сидел при свечах с гитарой, напевал, и так родились первые строчки. Я думал о том, как миллионы людей сейчас что-то делают в своих темных домах. Кто-то готовит, кто-то читает, кто-то запускает генератор, кто-то продолжает работать… В этом же и есть наша сила… Что даже при таких обстоятельствах, в темноте мы творим, живем, огонек в наших сердцах теплится… И пока он будет жить, нас никто не приодолеет. Об этом я хочу рассказать через свою песню Alive на Евровидении всему миру", – поделился Вася.



DEMCHUK о Нацотборе на Евровидение-2023 / Коллаж Showbiz 24

Все очень прозаично, – интервью с Tember Blanche о Нацотборе, пророческих строках в песне и Kalush

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"На самом деле все очень прозаично. Мы не будем разбрасываться фразами о желании интегрировать украинскую культуру в мировое пространство, – ведь у большинства артистов способ такой интеграции больше напоминает шароварщину – и т.д., а просто скажем, что мы любим писать музыку и показывать ее людям. Евровидение – отличный способ донести свое творчество широкой аудитории и показать ей, как мы переживаем тот опыт, который, безусловно, ныне знаком каждому украинцу. Кроме того, участие в этом конкурсе — возможность для нас выйти из своей зоны комфорта", – рассказали исполнители.



Tember Blanche о Нацотборе на Евровидение-2023 / Коллаж Showbiz 24

Написал в самый трудный период службы, – военный-скрипаль Moisei о песне на Евровидение и ВСУ

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"Я создал песню в бункере и она единственная и первая полноценная песня в жизни. Она была написана в самый трудный период моей службы. Я ее написал одним махом, каким-то образом. Я не знаю, как это произошло. В какой-то момент я взял маленькую гитару, а не скрипку, и оперся на стенку, произнося молитву", – поделился защитник.



Moisei о Нацотборе на Евровидение-2023 / Коллаж Showbiz 24

Голос – мое оружие, – интервью с Angelina о Детском Евровидении, шведском шоу Idol и отборе

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"Все считали, что Украина упадет, но мы доказали обратное. И именно сейчас я думаю, что это то, что нужно доносить Европе. Также в моей песне каждый может найти свою личную историю. Она на английском языке, чтобы было понятно всем. Еще мне очень хотелось бы, чтобы Европа увидела, что у Украины даже подростки в такие страшные времена находят силы учиться, развиваться, творить. Я считаю, что каждый должен делать максимум на своем фронте, именно сейчас должна быть такая сильная песня с мощным меседжем, который поймут все", – отметила участница Angelina.



Angelina о Нацотборе на Евровидение-2023 / Коллаж Showbiz 24

Музыка – это мягкая сила, – интервью с лидером букмекеров Jerry Heil о Нацотборе и США

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"Во время благотворительного тура по Штатам, на одном из концертов на сцену вышел Орест – известный всем боец "Азовстали" Дмитрий Казацкий. И он сказал слова, которые я запомню на всю жизнь. Он сказал то же, что мы слышим и говорим много раз в день, однако когда это сказано устами бойца, слышишь их по-настоящему: "Каждый на своем фронте. Культурный фронт так же важен. Мы и защищаем культуру". Поэтому я считаю, что у Евровидения есть чрезвычайная миссия – из года в год проявлять Украину на мировой сцене. Мощнее и мощнее. Потому что музыка – это мягкая сила. Потому что культура – это лицо нашей страны. И я хочу, чтобы это лицо видели. Хочу, чтобы слышали о его храбрости. Хочу, чтобы слышали наш благозвучный язык, потому что мне часто пишут иностранцы под видео, где я пою на украинском, что они поражены. Что может так сильно закрепить узнаваемость страны в мире, как не ее прекрасная культура?", – рассказала артистка.



Jerry Heil о Нацотборе на Евровидение-2023 / Коллаж Showbiz 24

Мы и так слишком много потеряли, – интервью с Oy Sound System о войне, музыке и Нацотборе-2023

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"Мы живем в такое время, когда нам нечего терять. Мы и так много потеряли. Поэтому надо действовать, и делать то, на что раньше, возможно, не хватало смелости, но война закалила нас всех, мы с первых минут включились и начали действовать, помогать, поддерживать, работать, быть единым организмом. Поэтому больше не страшно. Поэтому мы и решили подать заявку, чтобы показать, что украинская музыка может быть и такой", – подчеркнула солистка группы Виктория Родько.



OY Sound System о Нацотборе на Евровидение-2023 / Коллаж Showbiz 24