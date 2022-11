Представники українського конкурсу Євробачення обіцяли, що оприлюднять список 10 учасників Нацвідбору до 17 листопада. Пісні виконавців повинні з'явитись на стримінгах за 2 – 3 тижні до самого відбору, який пройде за місяць – 17 грудня у Києві.

У список учасників Нацвідбору потрапили як відомі обличчя українського шоубізнесу, так і нові таланти, які вразили музичного продюсера Pianoboy та всю його команду.

Учасники Нацвідбору Євробачення-2023

1. 2TONE – "Квітка"

2. Angelina – Stronger

3. DEMCHUK – Alive

4. FIINKA – "Довбуш"

5. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR»

6. KRUTЬ – "Колискова"

7. Moisei – I'm Not Alone

8. OY Sound System – "Ой, тужу"

9. Tember Blanche – "Я вдома"

10. TVORCHI – Heart Of Steel

Фіналісти Нацвідбору Євробачення-2023 / Фото Суспільного

Зазначимо, що у трійку суддів згідно з голосуванням українців у додатку "Дія" потрапили Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.

Нагадаємо, що раніше представники конкурсу повідомляли, – до лонглиста Нацвідбору загалом ввійшли 36 музикантів з майже 300 претендентів. Як і на початку 2022 року, замість трьох прямих ефірів, пройде всього один – фінал відбору, де визначиться переможець. Задля безпеки учасників та команди Суспільного прямий ефір влаштують в укритті. За його організацію взялося ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", що належить сім'ї Віктора Пінчука.

Головний конкурс Євробачення-2023 пройде у Великій Британії, у Ліверпулі. Організатори Європейської мовної спілки вирішили, що Україна не зможе гарантувати безпеку персоналу та фанам у час війни, тож передали можливість проведення Великій Британії, представник якої посів друге місце. Своєю чергою компанія-мовник ВВС пообіцяла, що "Україна буде відзначена і представлена протягом усієї події". Навіть Сем Райдер заявив: "Це українська вечірка, ми просто запрошуємо влаштувати вечірку в нас вдома".