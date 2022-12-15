Одною з десяти фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023 стала Angelina – співачка та авторка пісень, яка почала створювати музику ще з 13-річного віку. У рамках спецпроєкту 24 каналу "На українську вечірку в Британію" ми запитали у дівчини про участь у відборі на Дитяче Євробачення, участь у Нацвідборі

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Досвід – завжди плюс, – Angelina про Дитяче Євробачення

Ви брали участь у фіналі Нацвідбору Дитячого Євробачення. Як вважаєте, чи є це вашою перевагою на тлі інших учасників, які ще не мають такого досвіду?

Досвід – це завжди плюс, але то був досвід Нацвідбору Дитячого Євробачення, а ми говоримо про дорослий конкурс. Тут усі учасники в рівних умовах, у всіх одна мрія – перемогти. Я намагатимусь зробити усе, що від мене залежить, аби виступити якнайкраще.

Як для вас відрізняється Дитяче і "доросле" Євробачення?

На Дитячому Нацвідборі фінал проходив дистанційно, представника обирали судді. Тут зовсім все по-іншому. Усе набагато цікавіше, адже фінал відбудеться у прямому ефірі й буде голосування в Дії. Все нове та цікаве, я дуже щаслива бути частиною цього.

Цього року на Дитячому Євробаченні Україну представляє Злата Дзюнька з піснею “Незламна”. Чи спостерігаєте за цьогорічним конкурсом? Як ставитесь до Злати та її пісні?

Так, спостерігаю та вболіваю за нашу Злату. Особисто ми не знайомі, але бачу, що ця співачка гідно представляє нашу країну. В неї сильна та яскрава пісня.

Зауважимо, Злата Дзюнька з піснею "Незламна" посіла 9 місце на цьогорічному Дитячому Євробаченні. Переможцем конкурсу став представник Франції.

Голос – моя зброя, – про участь у шведському шоу та повернення додому

Ви взяли участь у шведському проєкті Idol. Розкажіть про це детальніше – що вас надихнуло на участь, як змінило це шоу вас особисто.

Коли я приїхала до Швеції у березні, після важкої дороги, страху і втоми, я вирішила, що більше не буду співати. Але згодом почала розуміти, що можу говорити зі світом, доносити правду про свій дім завдяки своєму співу. Зрозуміла, що саме голос – моя зброя. І ось побачила рекламу в інстаграмі, що йде кастинг на Idol. І я спонтанно відправила заявку.

Angelina на шведському шоу: відео

Мене взяли, я пройшла до прямих ефірів, розповідала про Україну, про те, що я українка. Знімальна група була зворушена моєю історією. Ми навіть не могли відзняти кілька сюжетів через те, що або оператор, або журналіст починали плакати. Коли європейці бачать і читають новини, це зовсім інші відчуття, ніж коли вони чують та сприймають інформацію від свідка, реальної людини, яка переживала війну.

Які емоції ви відчували, коли повернулися зі Швеції додому? До того ж в Україні небезпечно через часті масовані атаки, чи немає бажання повернутися за кордон?

Я навіть не звертала увагу на дорогу, в якому транспорті я була. Чи то літак, поїзд, автобус… Я настільки сильно чекала приїзду додому. Коли проходили митницю, побачила напис Ukraine і все… Щастю моєму не було меж!

У пісні є стержень, – про трек Stronger на Нацвідбір

Розкажіть про вашу пісню Stronger. Як вважаєте, чому вона має підкорити українців, а потім і Європу?

В моїй пісні є стержень і сильний бойовий дух! Я не співаю про війну, але якщо інтерпретувати її щодо України, то в рядках дуже сильний меседж, навіть до тих людей, які під впливом пропаганди до кінця не розуміють і не вірять українцям. Stronger – заклик до Європи, що ми сильніші, і щоб про це не забували.

Angelina – Stronger: дивіться відео онлайн

Всі вважали, що Україна впаде, але ми довели зворотнє. І саме зараз я думаю, що це саме те, що потрібно доносити Європі. Також в моїй пісні кожен може знайти свою особисту історію. Вона англійською мовою, щоб було зрозуміло всім.

Ще мені б дуже хотілося, щоб Європа побачила, що в України навіть підлітки в такі страшні часи знаходять сили вчитися, розвиватися, творити. Я вважаю що кожен повинен робити максимум на своєму фронті, саме зараз повинна бути така сильна пісня з потужним меседжем, яку зрозуміють всі.

Сильний конкурс, – про участь у відборі та конкуренцію

Чи є такий фіналіст цьогорічного Нацвідбору, якого Ви вважаєте своїм конкурентом, і чому?

В Україні традиційно дуже сильний конкурс. Цьогоріч беруть участь як артисти вже відомі, так і молоді, але всі неймовірно талановиті. Я намагаюся не думати про конкуренцію, а робити свою справу максимально добре. Це правило завжди допомагало мені на різних конкурсах. Я готова і до перемоги, і до програшу… Головне - робити те, що любиш!

Цього року навіть попри чесне голосування в Дії, є багато суперечок щодо журі Національного відбору. Яка Ваша думка про це? Хто, на Вашу думку, має посідати крісло судді?

Я пропустила ці суперечки. Моя думка, що у журі професійні та популярні українські артисти, у них є чому повчитися, мені будуть цікаві їх коментарі і я готова до них дослухатися.

Чому Ви вирішили взяти участь у Нацвідборі на Євробачення? І як давно ви мріяли потрапити на українське свято (вечірку) в Британії?

Євробачення – це моя велика дитяча мрія, я справжній фан цього конкурсу. А зараз це великий шанс показати всьому світові, що в нас сильна, яскрава і талановита молодь.