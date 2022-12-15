Цьогоріч на Національному відборі правила дещо змінились, повідомляє 24 канал. Як і торік, організатори вирішили транслювати конкурс самостійно на UA:Перший і проводити лише фінал шоу. Втім, це не повинно вплинути на якість шоу, адже з 10 учасників події українці легко та доступно зможуть проголосувати за улюбленого артиста чи гурт. Розповідаємо детальніше, що чекає на відбір наприкінці 2022 року.

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Де пройде Нацвідбір та саме Євробачення-2023

Якщо раніше Нацвідбір проводився на початку календарних років, зазвичай у лютому-березні, то цьогоріч його перенесли на грудень. Все тому, що Україна перемогла у Євробаченні-2022 завдяки гурту Kalush Orchestra і часу для підготування до конкурсу потрібно тепер більше. Щоправда, саме Євробачення-2023 не пройде в Україні, як це сталось у 2017 році завдяки Джамалі. Причиною цьому є війна, яку Росія розгорнула на більшості кордонів країни 10 місяців тому. Задля безпеки усіх гостей, учасників та команди масштабної музичної події, конкурс вирішили перенести у Велику Британію в місто Ліверпуль. Що цікаво, представник цієї країни Сем Райдер зайняв у 2022 році друге місце і став хорошим другом для хлопців з "Калушу".

Він зазначив, що конкурс, "стане українською вечіркою, яку проведуть у Британії", тому немає жодних сумнівів, що стилістика та головні меседжі конкурсу будуть присвячені саме Україні. Відтак, головні шоу Євробачення-2023 відбудуться:

9 травня 2023 – перший півфінал;

2023 – перший півфінал; 11 травня 2023 – другий півфінал;

2023 – другий півфінал; 13 травня 2023 – фінал.



Євробачення-2023 пройде у Ліверпулі, Велика Британія / Фото з інстаграму Суспільного

Хто візьме участь у відборі 2023

З-поміж майже 300 заявок, які надійшли на оргкомітет українського Євробачення, вдалось обрати 36 музикантів. Згодом лонглист скоротили і визначили 10 головних фіналістів конкурсу. Туди потрапили як відомі українські виконавці, так і раніше невідомі молоді таланти. Новий продюсер відбору Pianoбой (Дмитро Шуров) прокоментував, що є "декілька міцних сучасних бойовиків, здатних розірвати будь-яку сцену і музиканти, які через кризу – на межі зміни професії".

Я радий, що в процесі відбору вдалося багатьох музикантів мотивувати, надихнути, підштовхнути до створення нових пісень та цікавих ідей. Багатьом з них було важко знову почати писати, чимало музикантів у вимушеній еміграції або на межі зміни професії, або навіть виживання. Є музиканти, які волонтерять, воюють. Втім, маємо пісні, у яких є все – від авторської пісні, дрім-попу та року до інді, репу, етніки,

– поділився Дмитро Шуров.

Тому до списку фіналістів відбору увійшли такі люди з порядковими номерами виступів:

1. Moisei – I'm Not Alone

2. OY Sound System – "Ой, тужу"

3. DEMCHUK – Alive

4. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

5. FIINKA – "Довбуш"

6. KRUTЬ – "Колискова"

7. Tember Blanche – "Я вдома"

8. Angelina – Stronger

9. 2TONE – "Квітка"

10. TVORCHI – Heart Of Steel



Порядок виступів учасників у фіналі Нацвідбору / Фото Суспільного

Зазначимо, що 24 канал у тиждень перед Національним відбором запустив спецпроєкт "На українську вечірку в Британію", де поспілкувався з усіма 10 учасниками відбору. Як вони готуються до конкурсу, що думають про Євробачення, яким був їхній творчий шлях і чи готові вони представити Україну у 2023 році – читайте у нас!

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Судді конкурсу, яких обрали пів мільйона українців

Наприкінці жовтня представники конкурсу оголосили, що задля справедливості та незаангажованості вперше проведуть голосування за вибір суддів у застосунку Дія. За крісла трійки журі змагались: Джамала, DZIDZIO (Михайло Хома), Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко (Monokate), Костянтин Томільченко, Юлія Саніна, Тарас Тополя та Валерій Харчишин. Голосувати можна було лише за одного з 9 претендентів.

За тиждень голосування українців у трійку лідерів вибились такі зірки: Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Щоправда, між останньою та Тіною Кароль був майже непомітний розрив, втім, українці все ж віддали перевагу вокалістці гурту The Hardkiss. Реакція на цьогорічне журі у соцмережах була різною, втім, кожен із представників журі подякував за довіру та пообіцяв гідно оцінити усіх 10 фіналістів відбору. Як згодом розповіли представники Євробачення, у голосуванні в Дії взяли участь близько 500 тисяч людей, що свідчить про великий запит на такі народні голосування.

Ведучими заходу стануть Джамала, Катерина Павленко (солістка Go_A) та Злата Оґнєвіч. Прямий ефір традиційно коментуватиме Тимур Мірошниченко.

Як проголосувати за фіналіста відбору

Проаналізувавши чудові результати голосування з українцями, організатори наважились на ще один крок – дозволити глядачам проголосувати у Дії під час фіналу відбору Євробачення. Це також буде перше таке голосування, де люди від 14 років зможуть у застосунку обрати свого фаворита. Голосувати можна буде після усіх виступів конкурсантів.

Варто наголосити, що цього відбору не буде голосування за допомогою СМС. Цю інформацію нам підтвердила представниця Суспільного. Відтак, голосуватимуть українці лише у застосунку Дія.

Де проведуть відбір і чи можна на нього купити квитки

На жаль, повномасштабна війна Росії з Україною унеможливила свято у великому концертному залі з тисячами глядачів. Все заради безпеки її учасників та гостей події. Голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська розповіла, що відбір проведуть в укритті, але де саме це буде – не розголошуватимуть.

Те, що стосується місця Національного відбору – воно не буде оголошуватися. Ми заявляємо лише укриття, виключно в цілях безпеки, бо нам дуже важливо зберегти максимальний рівень безпеки для фіналістів та всіх присутніх в укритті,

– коментувала організаторка.

Відтак, фанати Євробачення та рідні фіналістів не зможуть придбати квитки на подію, як це було раніше. Тому побачити виступи конкурсантів можна буде на фейсбук-сторінці "Суспільне Євробачення" та UA: Перший, на ютуб-каналі "Суспільне Євробачення", на сайті eurovision.ua та у мобільному застосунку suspilne.tv. Трансляція фіналу розпочнеться о 17:00. Відомо, що виробництвом телеверсії фіналу Національного відбору займатиметься ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", яке належить сім'ї Віктора Пінчука, а директором вказаний чоловік Ольги Фреймут Володимир Локотко.