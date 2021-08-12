Відомий український артист MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) близько місяця тому здійснив публічний камінг-аут на сцені фестивалю. Тоді він приголомшив аудиторію зізнанням щодо статевої орієнтації.
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MELOVIN про реакцію батьків
Співак розповів, що його батьки нормально відреагували на камінг-аут. До того ж вони хвилювалися за сина, щоб він не втрапив у проблеми.
Абсолютно нормально. Вони більше переживали за мене, яка буде реакція. Можливо, навіть переживали за себе, коли будуть близькі й друзі запитувати. Я кажу: "Слухайте, запитають вас, що ваш син таке зробив, відповісте: "Запитайте у нього, може він вам відповість". Не відповім,
– зізнався зірка.
MELOVIN поділився, що його зізнання у бісексуальності допомогло йому відчувати себе краще психологічно. Він почав спокійно сприймати негатив у свій бік.
"Я просто став щасливим, я більше нічого у цьому плані не боюся. Я не боюся, що мене можуть "злити", що можуть злити мою переписку з кимось – з хлопцем або дівчиною", – додав артист.
Також MELOVIN розповів, що саме праця з психотерапевтом допомогла йому здійснити камінг-аут. Він зрозумів, що практично нічого не боїться: "Найбільша моя фізична фобія – це павуки, але якщо мені поставлять завдання – ти маєш бути в кадрі з павуком, я його візьму. Я навіть на обличчя його посаджу. Я нічого не боюся. Мені здається, оцей стан й привів до камінг-ауту. Тому що жити з цим було дуже важко. Ти наче сам боїшся собі зізнатися"
Що відомо про камінг-аут MELOVIN
- 5 липня MELOVIN виступив на Atlas Weekend. Наприкінці шоу він поцілував дівчину, а потім хлопця. Після цього співак огорнув себе прапором ЛГБТ, оголосивши себе бісексуалом.
- Телеканал М1 вирізав з ефіру камінг-аут, через що співак обурився. Представники каналу пояснили, що в ефірі Atlas Weekend не було цього уривку виступу, бо під час затвердження сценічного плану MELOVIN не попередив, що збирається зробити.
- Український шоу-бізнес бурхливо відреагував на вчинок артиста. Ведуча М1 Оля Цибульська наголосила, що якби MELOVIN розповів про камінг-аут режисерові М1, все показали б найкращим чином. Натомість Злата Огнєвіч першою з зірок підтримала співака, а Потап потролив його й поцілував Позитива на сцені.
- Згодом MELOVIN зізнався, що після камінг-ауту почав отримувати погрози та повідомлення з критикою. Він також заперечив, що оголошення своєї орієнтації було хайпом.
- Артист розповідав, як вперше закохався у хлопця. З ним він познайомився у мережі, де часто листувався. MELOVIN зізнався, що це було у 13 років.