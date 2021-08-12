Відомий український артист MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) близько місяця тому здійснив публічний камінг-аут на сцені фестивалю. Тоді він приголомшив аудиторію зізнанням щодо статевої орієнтації.

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MELOVIN про реакцію батьків

Співак розповів, що його батьки нормально відреагували на камінг-аут. До того ж вони хвилювалися за сина, щоб він не втрапив у проблеми.

Абсолютно нормально. Вони більше переживали за мене, яка буде реакція. Можливо, навіть переживали за себе, коли будуть близькі й друзі запитувати. Я кажу: "Слухайте, запитають вас, що ваш син таке зробив, відповісте: "Запитайте у нього, може він вам відповість". Не відповім,

– зізнався зірка.

MELOVIN поділився, що його зізнання у бісексуальності допомогло йому відчувати себе краще психологічно. Він почав спокійно сприймати негатив у свій бік.

"Я просто став щасливим, я більше нічого у цьому плані не боюся. Я не боюся, що мене можуть "злити", що можуть злити мою переписку з кимось – з хлопцем або дівчиною", – додав артист.

Також MELOVIN розповів, що саме праця з психотерапевтом допомогла йому здійснити камінг-аут. Він зрозумів, що практично нічого не боїться: "Найбільша моя фізична фобія – це павуки, але якщо мені поставлять завдання – ти маєш бути в кадрі з павуком, я його візьму. Я навіть на обличчя його посаджу. Я нічого не боюся. Мені здається, оцей стан й привів до камінг-ауту. Тому що жити з цим було дуже важко. Ти наче сам боїшся собі зізнатися"

Що відомо про камінг-аут MELOVIN